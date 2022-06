El projecte Ramats de Foc de prevenció d’incendis s’estendrà arreu de Catalunya

El projecte Ramats de Foc de prevenció d’incendis forestals i que va néixer a les comarques gironines s’estendrà arreu de Catalunya després d’haver estat guardonat amb un dels premis del Fons Futur Sostenible de BBVA dotat amb 100.000 euros.

El guardó ha estat atorgat a la Fundació Pau Costa per continuar el desenvolupament del projecte Ramats de Foc que consisteix en la prevenció d’incendis amb el pasturatge de bestiar. El projecte va incloure també la comercialització de carn i productes làctics provinents d’aquests ramats implicant així carnisseries i restauració.

Ramats de Foc va iniciar la prova pilot a la província de Girona, al Baix Empordà, Alt Empordà, Garrotxa, Gironès i Pla de l’Estany.

És un projecte integral que implica múltiples actors. Treballen conjuntament els bombers de la Generalitat de Catalunya que identifiquen zones estratègiques per a la prevenció i l’extinció d’incendis; ramaders que amb el pasturatge dels seus ramats eliminen la càrrega de combustible que acumula el terreny forestal; restauradors i carnissers, que comercialitzen els productes identificats amb el segell Ramats de Foc’; i els consumidors finals, que contribueixen a posar en valor productes que han servit pera una gestió sostenible de l’entorn forestal.

Els pastors introdueixen els ramats a les zones forestals per tal de controlar el sotabosc. I a més, es produeixen productes amb els ramats.

L’entitat promotora del projecte pretén contribuir a mantenir els paisatges adaptats al foc amb accions com consumir productes de Ramats de Foc. Iogurts, recuits, formatges o carn són alguns dels productes que arriben al consumidor amb el segell.

Actualment compta amb 21 ramaders i 49 punts de venda en carnisseries o establiments de restauració que distribueixen amb els productes amb el segell.

Després de l’èxit de la prova pilot a les comarques gironines, ara es pretén continuar creient amb noves incorporacions a altres punts de Catalunya.

La donació rebuda per part de BBVA AM, la Fundació Costa Pau caminarà per anar ampliant la xarxa. Les previsions són que comenci a fer-ho l’any vinent a la província de Tarragona.

El director de Fundació Pau Costa, Jordi Vendrell, ha explicat que «el suport de BBVA AM donarà un gran impuls al projecte, ja que ens permetrà implantar Ramats de Foc més enllà de la província de Girona».

Vendrell ha afegit que «avançarem a l’objectiu de potenciar la ramaderia extensiva com a manera sostenible de gestió del risc d’incendis que permet, a més, mantenir els valors de la biodiversitat, culturals i socials del nostre entorn natural, mentre generem oportunitats d’economia rural».