Una vintena d'alumnes de 1r d'ESO de l'institut Vall de Llémena de Sant Gregori van elaborar dissabte un àpat saludable per a les persones sense llar que atén l'associació Som Sostre, en complicitat amb El Celler de Can Roca, que es va encarregar d’elaborar el primer plat: uns canelons de pollastre. Per la seva banda, els estudiants, que era la primera vegada que col·laboraven amb l’entitat, van preparar les postres, en concret, una macedònia i més de vuitanta pinxos de fruita banyats en xocolata. Per a l’ocasió, l’Ajuntament de Sant Gregori els va cedir l’Espai Cuineres, on també s’hi van afegir dues persones sense llar que els van ajudar en la preparació.

La iniciativa s'emmarca en l'assignatura Global Scholars, a partir d'on els alumnes van haver d'identificar un problema real en la seva comunitat relacionat amb la seguretat alimentària i emprendre una acció per a contribuir a pal·liar-ne els efectes. I els estudiants, a través d’una votació, van escollir ajudar a les persones sense llar per, alhora, denunciar la invisibilitat del col·lectiu. Ara, l'objectiu dels professors del centre que han liderat el projecte, Xavier Cortina i David Estany, és «implicar altres escoles i instituts de Girona per a crear una xarxa i treballar en projectes conjunts al llarg del curs», assegura Xavier Cortina. Per la seva banda, el fundador de l’associació Som Sostre, Cristian Lienlaff, assenyala que «la participació de les escoles és fonamental», tant per a «sensibilitzar a les futures generacions» com per a sumar múscul per a les campanyes.