Les incidències relacionades amb compres a distància i serveis d’oci, culturals i educatius, els viatges, les telecomunicacions, els subministraments bàsics -la majoria derivades per canvis en la factura energètica- i el transport han centrat la major part de les reclamacions que l’Agència Catalana de Consum va atendre durant l’any passat. En total, aquest organisme depenent de la Generalitat va atendre 3.490 reclamacions i 6.913 consultes a Girona, més de la meitat de les quals (un 53%) es van resoldre per la via de la mediació o l’arbitratge.

El director de l’Agència, Francesc Sutrias, va presentar ahir aquest balanç a Girona, tot destacant l’increment de les reclamacions resoltes per acord de mediació o laude arbitral. Tot i això, Sutrias va reconèixer que encara hi ha «espai per recórrer» i es va comprometre a «redoblar els esforços» per conscienciar les empreses de la importància d’adherir-se al sistema arbitral de consum, «que és un distintiu de qualitat i de compromís amb els consumidors». En aquest sentit, va recordar la proposta trasllada a l’Estat per tal que modifiqui la legislació i l’arbitratge de consum sigui obligatori per reclamacions amb quanties inferiors als 3.000 euros. D’altra banda, durant l’any passat l’activitat inspectora de l’Agència a la demarcació va experimentar un creixement del 60,8% en relació a l’any anterior, amb un total de 1.079 actuacions realitzades.