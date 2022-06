Juan Pérez és un veí d’Iznájar, a Còrdova, que fins ara ha recorregut milers de quilòmetres a Espanya per buscar fons per a la lluita contra el càncer. L’últim repte va començar dissabte passat quan va iniciar un llarg trajecte de 6.000 quilòmetres fins a Roma. La iniciativa s’anomena Kilómetros de esperanza por Europa i, juntament amb la seva dona, té com a objectiu recaptar 70.000 euros per a l’Associació Espanyola Contra el Càncer. El repte inclou diverses parades a ciutats espanyoles i d’Europa i, precisament ahir va arribar a Girona. Els diners s’obtenen a través de la publicitat de diverses empreses, que posen anuncis a l’emblemàtic camió que condueix. També ven productes solidaris.