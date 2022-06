El Departament de Territori ha reactivat el projecte de millora de la C-66 a Banyoles després d'estar pràcticament un any aturat. Les obres de millora d'aquesta carretera havien acabat a Serinyà i faltava el tram que connecta amb Cornellà de Terri i que serveix com a variant de Banyoles. Les últimes màquines van acabar de treballar a finals d'agost i no és fins a mitjans de juny que han tornat sobre el terreny. Ara, es construirà un tercer carril amb separació central i es mantindrà el model de 2+1 que ja s'ha fet en altres trams d'aquesta via. Es preveu que les obres finalitzin a la primavera de l'any vinent i que costin 19 milions d'euros.

A finals d'agost les màquines es retiraven de la carretera C-66 tot i que el projecte quedava inacabat. El motiu és que des del Govern volien aprofitar per modificar unes parts del projecte i millorar la circulació d'aquesta carretera en el tram de 8,5 km que faltava per arreglar. Es tracta de la part que serveix com a variant de Banyoles, entre Cornellà de Terri i Serinyà.

Aquest tram es construirà amb tres carrils, dos per un sentit i un per l'altre, i les dues vies de la marxa estaran separades per una filera de tanques 'new jersey' de formigó. Aquest model s'ha fet en diversos països com ara Suècia, França o Irlanda i ha donat molt bons resultats en àmbit de seguretat viària. El motiu és que permet els avançaments però en cap moment un vehicle pot trepitjar el carril contrari, fet que s'estalvien els xocs frontals.

Es preveu que en aquestes obres es facin 2,1 km de trajecte amb dos carrils en direcció Besalú repartit en dos trams diferents i 2,3 km més de doble carril en sentit Girona també en dos trams. El projecte també preveu adaptar les cunetes perquè siguin trepitjables i es doni un sobreample de la carretera.

A més, abans de l'aturada ja es van millorar els enllaços amb la C-66. Concretament, es va actuar en les connexions amb la GI-513, la GIV-5132, la GIP-5121 i l'accés a Banyoles Est. Aquestes millores consisteixen en la construcció de noves rotondes que faciliten la canalització del moviment de vehicles.

Les obres d'ampliació de la calçada que es faran a partir d'aquest juny comportaran afectacions significatives al trànsit. . En concret, per a comptar amb l’espai suficient i per motius de seguretat, caldrà fer més estrets els carrils i els vorals actuals. Així mateix, es reduirà la velocitat màxima permesa en el tram de l’obra i es prohibiran els avançaments.

Per implantar la senyalització provisional i les proteccions necessàries, s’ha ocupat un carril de la calçada, de manera que es dona pas alternatiu pel carril que quedi lliure, durant aproximadament una setmana, en les franges de menor trànsit. Aquest tipus d’afectació es repetirà en diversos moments de l’execució de l’obra.

Durant els mesos de juny i juliol, es portaran a terme els treballs d’ampliació de la plataforma pel marge dret de la carretera en sentit Olot, de manera que quedarà anul·lat provisionalment l’enllaç amb la GI-513 cap a Orriols i l’Escala (nuclis de Pujals dels Pagesos, Vilamarí i Sant Esteve de Guialbes) i el tercer carril d’avançament actual en sentit Olot

Les obres finalitzaran a la primavera del 2023 i suposaran una inversió de 19 milions d'euros.

La C-66 és el corredor principal del Pla de l’Estany i creua la comarca de sud a nord. Al seu pas per aquesta comarca, es pot classificar en dos trams diferenciats: entre l’enllaç amb l’AP-7 i el sud de Banyoles la via té una intensitat de l’entorn dels 28.000 vehicles al dia i disposa de 2 carrils per sentit; entre el sud de Banyoles i l’enllaç amb l’N-260 / A-26 la via té una intensitat de l’entorn de 14.000 vehicles/dia i disposa d’un carril per sentit.