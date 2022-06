La ubicació del parc eòlic Frausa, tombada també per la Ponència de Renovables

La Ponència de les Energies Renovables, que depèn de la Generalitat, considera que «no és compatible» la instal·lació del parc eòlic Frausa -projectat amb una potència de 37,2 MW a l’Albera- a l’emplaçament escollit, ja que afecta a zones de reproducció i alimentació del xoriguer petit. Aquest és el segon projecte que tomba la Ponència a l’Alt Empordà pel mateix motiu, després del Comptador, que afectava no només al xoriguer petit sinó també a l’àliga cuabarrada. És per això que la Ponència, en el seu escrit, adverteix que caldrà dur a terme un estudi sobre els possibles efectes sinèrgics de tots els parcs eòlics proposats en aquesta maeixa àrea, especialment sobre el pas migratori dels ocells.

Segons la proposta presentada per l’empresa promotora, Desarrollos Renovables SLU, la proposta del parc eòlic Frausa hauria de tenir 37,2 MW i comptaria amb sis aerogeneradors. Tot i això, la Iaeden ha denunciat que en realitat formaria part d’un projecte més gran, conjuntament amb altres parcs, que s’hauria dividit per tal de faciliar-ne l’aprovació. En tot cas, sobre paper, els aerogeneradors s’instal·larien als termes municipals d’Espolla i Sant Climent Sescebes, tot i que Mollet de Peralada també quedaria afectat. Tanmateix, hi hauria molts altres municipis per on passarien les infraestructures d’evacuació de l’energia: Masarac, Cabanes, Pont de Molins, Llers, Figueres, Vilafant, Avinyonet de Puiventós, Santa Llogaia d’Àlguema i també Mollet de Peralada. La previsió és que l’energia generada als molins (cinc dels quals anirien al terme d’Espolla i el sisè a Sant Climent) es transporti, a través de línies elèctriques de mitja tensió (30kV) que se soterrarien per camins existents, fin s a la nova subestació de transformació de Mollte de Peralada. Està previst que aquesta subestació pogués ser compartida per dos parcs eòlics més, el Comptador i el Neulós, si finalment els projectes s’acabessin aprovant.

En l’estudi d’impacte ambiental, s’han estudiat dues alternatives de localització per als aerogeneradors i dues alternatives per a la línia d’evacuació. Tot i això, cap d’elles ha arribat a convèncer la Secció de Diversitat i Medi Natural, que considera que la proposta d’ubicació del parc eòlic Frausa es considera «incompatible» perquè afecta a les zones de reproducció i alimentació del xoriguer petit. I aquest és l’argument que ha utilitzat la Ponència per tombar la proposta d’ubicació del projecte, malgrat que ha rebut informes desfavorables d’alguns ajuntaments, especialment d’aquells més afectats pel projecte. El d’Espolla, per exemple, ha manifestat que, després d’haver consultat a diversos professionals, investigadors i tècnics, considera que les dues alternatives proposades «són inviables i en conseqüència el seu emplaçament no és idoni, com tampoc ho és a nivell urbanístic i territorial».

En una línia similar, l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes critica la «manca de rigor» de les alternatives presentades, mentre que Mollet de Peralada també ha mostrat la seva oposició al projecte, tot posant de manifest la incompatibilitat urbanística de la subestació i la preocupació per «l’acumulació de projectes» -Frausa, Comptador i Neulós- a la zona. Aquest és el mateix argument donat per la Iaeden, que considera que el Frausa és «una fragmentació d’un projecte de major envergadura que inclouria el parc eòlic Neulós i el de Comptadors, els quals són del mateix promotor i comparteix SET i línia d’evacuació». Per això, demanen que es tramitin de forma conjunta com un únic projecte. A més, subratllen que l’emplaçament dels aerogeneradors se situa en una zona «de sensibilitat molt alta des del punt de vista ambiental, paisatgístic i territorial». També han presentat al·legacions Unió de Pagesos i la resta d’ajuntaments implicats.

Al final, però, l’argument que més ha tingut en compte la Ponència per tombar la ubicació proposada pel projecte és la seva afectació a les zones de reproducció i alimentació del xoriguer petit. Tot i això, el seu informe també indica que caldrà fer un estudi sobre la possible afectació a les poblacions de ratpenats presents a la zona i rodalies, tot garantint que les possibles obres no comportin afectacions negatives sobre la hidrologia de la zona, i valorar els efectes de tots els parcs eòlics proposats en aquesta àera sobre el pas migratori dels ocells.