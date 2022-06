El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat aquest dimecres l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) als municipis que conformen la zona de qualitat de l’aire (ZQA) de les comarques de Girona. també ha reactivat l'avís als 40 municipis que conformen la Zona ed Protecció Especial (ZPE) de la conurbació de Barcelona i el manté activat a les zones de Ponent i al Prepirineu. La mesura es pren per controlar els nivells elevats de partícules provocats per la intrusió de pols africana, que ja va propiciar l’activació inicial de l’avís el 14 de juny.

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament, i s’activa per reduir les emissions de contaminants. Aquest avís comporta indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat, informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic, notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos, i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents. La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dimarts va ser superior al valor de 50 micrograms per metre cúbic a quatre punts de mesurament de la ZPE de Barcelona, a dos de les comarques de Girona i a un de Ponent, degut a la intrusió de pols d’origen africà. La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 micrograms aquest dimecres, donat que es preveu que la situació no canviï i que les condicions meteorològiques siguin poc favorables per la dispersió dels contaminants atmosfèrics. Durant l’any 2022 s’han produït fins a 11 situacions d’intrusió de pols de l’Àfrica, cinc de les quals han provocat l’activació d’avisos preventius.