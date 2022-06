La Diputació de Girona ha concedit més de 2 milions d'euros a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació per a polítiques socials d'habitatge. És la dotació més alta que la corporació ha atorgat mai en aquesta àrea. Se subdivideix en cinc línies de subvencions, que permetran als ens locals invertir en habitatge social, comprar pisos, tirar endavant estudis i programes o comprar aparells per lluitar contra la pobresa energètica (com ara neveres, deshumidificadors o calderes). En total, se'n beneficiaran fins a 64 ajuntaments i cinc consells comarcals. "Superem per primera vegada la barrera dels 2 milions d'euros, i aquest impuls demostra que l'habitatge és una prioritat per a aquest govern", destaca el diputat de l'àrea Quim Ayats.

La Diputació de Girona ha donat llum verda al paquet de subvencions i ajudes en l'àmbit de l'habitatge per a aquest 2022. En total, els ajuts sumen un import de 2.037.473,77 euros. Serviran per impulsar polítiques socials d'habitatge, comprar pisos per destinar-los a lloguer social o combatre la pobresa energètica. En total, fins a 64 ajuntaments i cinc consells comarcals es beneficiaran de les diferents línies de subvencions (alguns dels quals rebran ajudes per a més d'una). "El nostre objectiu és ajudar els ens locals a abordar la problemàtica de l'habitatge; i a això, només s'hi pot fer front amb més habitatge i en bones condicions", ha subratllat Quim Ayats. "Un habitatge digne, adequat i sostenible per respondre les necessitats de la població de les comarques gironines", afegeix. Per a la línia d'inversions en habitatge destinades a polítiques socials s'hi han destinat 656.603.18 euros. Permetran donar resposta a les sol·licituds de 28 ajuntaments i la societat mercantil Gestora Urbanística Nousalt SL (de capital íntegrament municipal). En total, gràcies a aquests ajuts, es milloraran 64 habitatges. La Diputació també destina 826.108,56 més a subvencions per comprar habitatges i destinar-los a lloguer social. Se'n podran adquirir 28. Aquestes ajudes s'han atorgat a onze ajuntaments gironins, a més de la societat Nousalt SL. La tercera de les línies, que es destina a impulsar estudis, plans i programes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge és la que té més beneficiaris. En total, són 51 ajuntaments gironins. S'hi destinen 422.476,03 euros. Per a la gestió de polítiques socials d'habitatge d'abast comarcal, la Diputació hi destinarà aquest 2022 un total de 76.040 euros. L'objectiu, subratlla l'ens, és "arribar a la igualtat d'oportunitats per a la població a tot el territori de la demarcació". Se'n beneficiaran quatre ajuntaments i tres consells comarcals (els del Baix Empordà, el Gironès i la Selva). Per últim, la darrera línia de subvencions permetrà comprar aparells per combatre la pobresa energètica (com ara neveres, deshumidificadors, radiadors o calderes per millorar les condicions de les llars en situació de vulnerabilitat o exclusió social). S'hi destinaran 56.246 euros, que beneficiaran cinc ajuntaments i quatre consellers comarcals (els del Baix Empordà, la Cerdanya, el Gironès i el Ripollès).