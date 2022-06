La Guàrdia Civil de Girona adjudica 85 de les 770 armes que s'havien posat a subhasta

La Guàrdia Civil de Girona ha adjudicat 85 de les 770 armes que s'havien posat a subhasta, l'última del cos armat. Els preus fixats pels propietaris anaven entre els 20 als 1.500 euros.

La setmana passada es va fer la subhasta i la peça de l'arsenal que es va comprar per un preu més alt va ser una escopeta que va sortir per 2.003 euros.

En total, s'ha adjudicat un 12% de l'arsenal, i la resta de les armes que no han acabat venudes seran enviades a fondre durant aquest any.

Tot i que se n’hagin adjudicat 85, s’ha de dir que es van presentar un total de 138 licitacions en aquesta última subhasta de la Guàrdia Civil per part de les persones que durant els dies que les armes estaven exposades van posar la seva oferta per adquirir alguna peça de l’arsenal.

Les armes que es van portar a subhasta eren en total 770 i majoritàriament escopetes. Concretament, hi havia exposades 569 escopetes, 63 carrabines, 28 rifles, 66 pistoles, 35 revòlvers, sis canons i tres espingardes.

Les peces adjudicades

Finalment de tot l’arsenal s’han adjudicat: 11 pistoles, 14 revòlvers, quatre carabines, 45 escopetes, set rifles, dos fusells d’avantcarga, una espingarda -que és una arma antiga- i una carabina d’aire comprimit.

Amb aquesta última subhasta s’ha posat punt final a una tradició d’anys per a molts caçadors i col·leccionistes d’armes, que intentaven aconseguir una arma a bon preu. Aquesta última licitació ha estat una de les més concorregudes, segons indiquen fons del cos armat, segurament per ser la darrera i els més aficionats tenien ganes d’aconseguir una de les armes i posar-hi una oferta. L’arma que va sortir a un preu més alt és una escopeta, per 2.003 euros.

Canvis en el reglament

La fi de les subhastes a particulars es deu a una modificació del reglament d’armes i amb motiu de l’entrada en vigor del Reial decret 726/2020. Que suposa que hagi quedat derogada la circular que regulava la subhasta d’armes a les Comandàncies de la Guàrdia Civil. L’última subhasta d’armes celebrada a Girona va ser l’any 2019.

A partir d’ara, quan un particular porti l’arma a la Guàrdia Civil, tindrà un any per fer-ne la transmissió o si no serà destruïda un cop quedi dipositada a la Intervenció d’Armes.

Seran destruïdes transcorregut el termini d’un any, excepte en els supòsits que n’acrediti el valor com a patrimoni històric. En aquest cas, encara es permet fer subhasta pública.