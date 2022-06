Ingressen a presó dos joves per agredir sexualment dues menors de menys de 16 anys a Olot

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves a Olot per presumptament agredir sexualment dues menors durant el cap de setmana. Les víctimes tenen menys de 16 anys. La policia no descarta que els dos presumptes agressors es valguessin de la submissió química per forçar-les.

Ambdós van passar ahir a disposició judicial a Olot i el jutge de guàrdia en va decretar el seu ingrés a presó provisional.

Els dos presumptes autors són dos joves de 22 i 23 anys, veïns de la ciutat i a qui els Mossos acusen de dues agressions sexuals a menors, en aquest cas de menys de 16 anys.

Els fets es van produir en un domicili de la ciutat la matinada de diumenge i l'avís el va donar un veí del bloc que va sentir molts sorolls procedents d'un domicili.

El testimoni a més, va anar fins a una zona comuna de l'edifici perquè sospitava que ocorria alguna cosa greu i va gravar com presumptament abusaven de les menors i va alertar la policia.

Els Mossos d'Esquadra es van personar al domicili i van trobar-se les dues noies mig somnolentes. Les dues noies van ser ateses per la policia, el SEM i posteriorment, a l'hospital tal com marquen els protocols de delictes sexuals. Allà se'ls va fer la corresponent exploració i les va assistir el forense. Es va detectar que podrien haver patit algun tipus d'agressió sexual.

No recordaven

Per la seva banda, la Unitat d'Investigació de la comissaria d'Olot s'ha encarregat de cas.

Les dues menors, tot indica, que van anar al pis dels dos joves aquella nit i com van explicar a la policia havien estat amb més gent. Posteriorment, els dos joves van agredir presumptament les menors en el domicili -una cadascun-.

La policia va intentar prendre declaració de les dues noies després de les agressions però no recordaven gairebé res de què havia succeït i estaven mig adormides. Això fa pensar als investigadors que podria ser que els agressors s'haguessin valgut de la submissió química per sotmetre-les. Les analítiques però no van confirmar això ni tampoc la presència de cap altra substància.

La submissió química és un tema que costa de prova i passa en molts casos, ja que sovint les substàncies empleades són detectables durant només unes hores després de la ingesta i llavors, no apareixen en les anàlisis.

Aquest és un dels temes que darrerament preocupa més a la policia i precisament, aquest mes d'abril durant el Dia de les Esquadres, el comissari i cap del cos a Girona, Josep Milan va posar-ho damunt de la taula. Ho va qualificar de «problema greu» i va dir que tenen cada cop més casos lligats a delictes sexuals on sospiten que se les hagi sotmès a una substància química. Això dificulta la feina policial a banda, que deixa les noies totalment indefenses davant l'agressor.

Detenció

Davant dels fets, els Mossos van detenir els dos presumptes autors dels fets per un delicte d'agressió sexual cadascun a menors de 16 anys, segons van confirmar ahir els Mossos d'Esquadra. Cal recordar que tenir relacions sexuals amb un menor de 16 anys pot suposar penes de presó que van d'entre dos a sis anys de presó, això fins i tot encara que puguin ser consentides.

Els dos arrestats són veïns de la ciutat i d'origen hondureny. Ahir al migdia ambdós van passar a disposició judicial a Olot i cap va declarar.

Davant dels fets, el vídeo del veí i les diligències dels Mossos, finalment el jutge va ordenar el seu ingrés a presó provisional al Centre Penitenciari del Puig de les Basses.