L’Estat s’ha compromès a signar abans de finals d’any el conveni amb la Generalitat per fer arribar l’ample europeu a la terminal de Vilamalla. En resposta a una pregunta d’ERC al ple del Senat, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va assegurar ahir que «la coordinació» entre el Govern i Adif per fer realitat el projecte, que arrossega anys de retard, és «excel·lent».

Una signatura «imminent»

A preguntes del senador gironí Jordi Martí, preocupat pel retard de l’obra, Sánchez va subratllar que la intenció és que el conveni, que ha de concretar exactament qui farà què, es comenci a tramitar «de manera imminent» per rubricar-lo abans no acabi el 2022. El projecte preveu que la terminal de Vilamalla sigui un punt adaptat, amb vies d’ample ibèric i internacional, per facilitar la gestió de mercaderies entre camió i ferrocarril.