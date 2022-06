El president de la Diputació, Miquel Noguer (Junts), considera que «encara hi ha marge de temps» per poder acollir els Jocs Olímpics d’Hivern l’any 2030, i per això demana que «s’exploti» aquest termini. Noguer va expressar aquesta opinió ahir, en el ple, a preguntes de la diputada de la CUP Marta Guillaumes, que va mostrar la satisfacció del seu grup davant la decisió del Comitè Olímpic Espanyol (COE) de renunciar a acollir la cita olímpica hivernal davant la manca d’entesa entre Aragó i Catalunya.

Guillaumes es va mostrar contenta per la decisió del COE, tot i que va lamentar que el Govern s’estigui plantejant presentar un projecte per al 2034. Ara, va indicar, ha arribat el moment de potenciar el sector primari i secundari, així com el dret a l’habitatge, i apostar per un nou model productiu. Tot seguit, va preguntar quina valoració en feia l’equpi de govern. I per a Noguer, els Jocs «no són cap bogeria, al contrari». Segons va indicar, ell n’ha estat un ferm defensor i ho continua essent. També va considerar que, si els Jocs fracassen, no serà per Catalunya, sinó per Aragó, tot i que va subratllar que encara hi ha «marge» perquè es puguin organitzar l’any 2030. Malgrat que diversos mitjans han publicat que el Govern estaria estudiant la possibilitat de presentar-se el 2034, Noguer va assegurar que ell no havia sentit a parlar d’aquesta opció. Mentrestant, el diputat i alcalde de Puigcerdà Albert Piñeira, també de Junts, va indicar que l’important seria que la decisió es prengués a través d’una consulta al territori, i no des d’un despatx.

El suport a la Ryder Cup

Una altra qüestió que la representant de la CUP va posar sobre la taula és la celebració de la Ryder Cup a Caldes de Malavella. Guillaumes va voler saber, en aquest cas, si la Diputació estava disposada a invertir-hi quatre milions d’euros, tal com havia sortit publicat. Noguer, però, diu que en aquests moments no hi ha res signat, tot i que és cert que fa anys la Diputació estava disposada a aportar diners quan es va plantejar per primer cop la candidatura.

Noguer va indicar que, des del seu punt de vista, la celebració d’aquest esdeveniment a Caldes seria molt positiu tant per a les comarques gironines com per al conjunt de Catalunya. En aquest sentit, va subratllar que el fet que altres administracions estiguin diposades a aportar-hi diners així ho demostra. Tot i això, va indicar que encara no s’ha pres la decisió final i això no està en mans de la Diputació. Si finalment el projecte tira endavant, va indicar Noguer, serà el moment d’asseure’s i negociar quina aportació fa la corporació.

Durant la defensa d’una moció, la representant de la CUP es va mostrar ahir contrària al «turisme de grans esdeveniments» que, segons va indicar, es promou des de la Diputació. Segons Guillaumes, aquest model només porta precarietat i no un desenvolupament sostenible del territori. La resta de grups, tanmateix, es van desemarcar d’aquesta posició i van lloar la feina del Patronat de Turisme.