Sanitaris gironins temen un col·lapse aquest estiu si no es contracta més personal

Coincidint amb l’arribada de l’estiu, alguns centres d’atenció primària i consultoris locals de les zones de costa de la Regió Sanitària Girona amplien els seus horaris d’activitat habituals. Aquest és el cas de Tossa de Mar, Platja d’Aro i Cadaqués, entre d’altres.

El principal objectiu és poder atendre les necessitats assistencials que hi ha en aquests municipis costaners per l’augment de la població estacional. Malgrat tot, la majoria de centres sanitaris fa mesos que denuncien un dèficit de personal que en períodes de vacances s’accentua, tenint en compte que no es cobreixen els professionals absents. Metges de família consultats per aquest diari lamenten que estan «al límit» i demanen reforços per evitar el «col·lapse» aquest estiu. A més, s’hi afegeix que els treballadors estan molt «desgastats» per l’elevada pressió assistencial que han d’assumir perquè la plantilla és insuficient.

De forma paral·lela, les últimes dades demostren que els casos de covid-19 estan tornant a pujar de forma considerable i, tenint en compte que els CAPs de la Costa Brava arriben a duplicar o triplicar la població de referència, els metges de família temen un alt volum d’activitat assistencial.

«Tot això es deu a la mala planificació de les administracions i el dèficit encara s’accentuarà més a partir de l’any vinent» Josep Vilaplana - President del Col·legi de Metges de Girona

Problema «de base»

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, reitera que el problema ve «de base», ja que fa anys que demanen més inversió en personal i en millores contractuals per tal que les especialitats siguin «més atractives». També recorda que, segons l’estudi sociodemogràfic que han fet des del Col·legi, aquest any començarà la jubilació massiva de professionals de la generació del baby boom. «Tot això es deu a la mala planificació de les administracions i el dèficit encara s’accentuarà més a partir de l’any vinent», manifesta Vilaplana, qui afegeix que «a part d’augmentar les retribucions econòmiques, fan falta altres incentius».

Respecte a la situació d’aquest estiu, no descarta que hi hagi algun servei que hagi de deixar de funcionar per la manca de personal. «Ja anem tard, es tracta de protegir els sanitaris i, si és necessari, caldrà tancar algunes àrees o serveis». El president del Col·legi puntualitza que la problemàtica va més enllà de l’atenció primària perquè falten molts especialistes. «Fa temps que es parla de manca de personal però falta quantificar aquest dèficit i concretar de quins sectors estem parlant». És per això que en les properes setmanes el Col·legi farà un estudi arreu de la Regió Sanitària de Girona, amb totes les entitats proveïdores, per conèixer quin és l’abast del problema. D’aquesta manera, es quantificaran quines són les especialitats més deficitàries per conèixer l’abast «real» de les mancances del sistema sanitari gironí.

Recentment, el president del consell de col·legis de Catalunya, Jaume Padrós, ha alertat que la problemàtica s’estén a tot el territori amb especial incís a les zones allunyades de Girona. Cal tenir present que la meitat dels nous col·legiats són extracomunitaris i, tot i així, no s’arriben a cobrir totes les places.

Sense anar més lluny, en l’última fase d’elecció dels nous residents de primer any, hi va haver places d’atenció primària que no es van cobrir i, tot i que s’ha solucionat amb estudiants estrangers, no ha sigut suficient i es mantenen places vacants.