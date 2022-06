Un jurat internacional designat pel BCC i reunit a Girona va anunciar ahir el «World Prize» corresponent a 2022 per a la cuinera de Sierra Leone Fatmata Binta, per «divulgar l’essència de la cultura i la cuina Fulani, considerada la tribu nòmada més important de l’Àfrica, a través de la seva iniciativa Dine on a mat», que ja hauria beneficiat més de 300 famílies de 12 comunitats i 4 regions de Ghana. En una intervenció en vídeo en la qual es va mostrar molt emocionada, Fatmata Binta deia que el guardó (dotat amb 100.000 euros i per al qual hi havia 700 candidats) «és un honor, no només per a mi, sinó per a totes les dones que seran empoderades i inspirades per assolir el seu màxim potencial».

Grans xefs de tot el món debaten a Girona els reptes de la gastronomia A més, el BCC reconeix amb dues mencions especials Douglas McMaster (Regne Unit), per «utilitzar la seva creativitat per promoure el ‘zero waste’»; i Edson Leite (Brasil) per la seva tasca a l’Escola Perifèrica de Gastronomia que va crear el 2012.