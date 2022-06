Aquesta revetlla de Sant Joan es preveu massiva en molts municipis. Siguin de l’interior o de la costa, cal anar amb compte a l'hora de fer les celebracions i sobretot amb l’ús de la pirotècnia perquè el territori està molt sec. Les pluges d’ahir i la baixada de temperatures des de l’onada de calor poden haver fet davallar el risc d’incendi de forma momentània, però el llançament d’un petard en una àrea boscosa pot arribar a ser un autèntic desastre i això pot acabar amb un incendi forestal preocupant.

Les comarques gironines s’han mantingut de moment al marge dels grans incendis forestals que sobretot van afectar la setmana passada a les terres de Lleida, però els recursos d’emergències es mantenen elevats en plena campanya forestal i avui per la revetlla encara més.

De fet, ahir el departament d’Interior va informar que enguany es desplegarà el dispositiu de seguretat i trànsit més gran de la història de la revetlla de Sant Joan, segons va anunciar el conseller Joan Ignasi Elena. Els motius, segons el conseller són: «perquè sortim de la pandèmia i la gent té ganes de fer festa, perquè venim d’uns dies complicats d’incendis que no volem repetir i perquè aquest any Sant Joan cau en pont i es mobilitzaran més persones que altres anys».

«Estem posant tots els mitjans, però cal fer una crida a la prudència» Joan Ignasi Elena - Conseller d'Interior

Pel que fa a la presència de dispositiu de seguretat i d’emergència, fins a 300 efectius d’Agents Rurals es dedicaran a controlar que les tradicionals fogueres de Sant Joan compleixin els requisits de seguretat i que el llançament de petards no vulneri la normativa establerta.

Els Bombers tindran un reforç de 150 efectius de guàrdia pels possibles avisos d’incendi que hi pugui haver. Tot i això, el conseller ahir va dir que «la situació no és la mateixa que la setmana passada. Les previsions ens diuen que baixaran les temperatures i hem de posar les restriccions d'acord amb la realitat de cada moment», D’altra banda, la seguretat es reforçarà i durant la nit de Sant Joan hi haurà gairebé 2.400 agents dels Mossos en actiu.

Tot i això, les restriccions a l’ús del foc i els petards es mantenen igual que altres anys: no es poden encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zona boscosa. L'única prohibició nova és la d’utilitzar fanalets voladors.

El telèfon d’emergències 112 també es reforça aquesta nit i el conseller va recordar ahir en roda de premsa que l’any passat aquest servei va rebre 16.000 trucades vinculades a incendis forestals i el 2021 es van superar les 29.000 trucades ateses.

Minimitzar el risc

El risc d’incendi ha fet que molts municipis gironins hagin buscat maneres de minimitzar-los. Per això, alguns ajuntaments gironins han habilitat llocs o han fixat un horari concret per tirar petards durant la revetlla de Sant Joan pel risc d’incendi.

Breda per exemple ahir va anunciar que prohibia fer cap foguera de caràcter veïnal o particular; també prohibia tot el terme municipal el llançament de coets, focs d’artifici o altres artefactes amb foc i l’ús de pirotècnia als vorals de les zones forestals. En un BAN l’alcalde emplaça els veïns a utilitzar el material pirotècnic autoritzat de forma responsable i amb civisme i sentit comú.

D’altres ajuntaments com el del Celrà, també a través d’una comunicació de l’alcalde ahir informava que amb motiu de l’alt risc d’incendi i la revetlla l’ús de material pirotècnic quedava limitat i només està permesa una foguera, a la plaça 1 d’Octubre de 2017. D’altres ajuntaments de la província com Sant Julià, Garriguella i l’Estartit ja van anunciar mesures entre setmana.

Violències sexuals

El departament també se centrarà en la prevenció de les violències sexuals aquesta nit, assumint que «els contextos massius i lúdics faciliten aquest tipus de violència», segons ha comentat la portaveu dels Mossos, la inspectora Montserrat Escudé. Per això, es prendran principalment dues mesures: els itineraris segurs i els punts liles.