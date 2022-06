Els concursos de creditors de particulars es tripliquen en cinc anys a Girona

Les persones declarades insolvents durant l’any passat a la província de Girona i que van iniciar un procés per saldar els seus deutes van augmentar un 40% en relació amb l’any 2020. L’aprovació de la Llei de la Segona Oportunitat l’any 2015, que permet començar un procés judicial per aconseguir condonar els deutes de particulars, va ser el punt de partida d’una tendència que ha anat creixent i que en cinc anys ha triplicat les xifres de concursos presentats a la província gironina.

Durant el 2021 se’n van presentar 245 a la demarcació, un 40% més que el 2020 i més del triple que el 2017, quan se’n van presentar 70. A més, és superior el nombre de concursos presentats a jutjats de primera instància per part de particulars que no pas d’empresaris, una situació que també es va viure el 2019. En xifres, l’any passat es van presentar 204 concursos de creditors al jutjat Mercantil unipersonal de Girona per part d’empresaris, que suposa una pujada d’un 7% més que l’any anterior.

En el conjunt de Catalunya, el nombre de concursos presentats per particulars va arribar als 2.642, un 38% més que l’any anterior. Amb tot, és encara una xifra inferior a la de concursos presentats per empreses, que va enfilar-se als 2.976, un 24% més.

Aquestes dades, extretes de la memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 2021 feta pública ahir, també inclouen altres procediments com ara els acomiadaments o les execucions hipotecàries. A les comarques gironines es van presentar 1.589 demandes d’acomiadament durant l’any passat, una xifra que ha anat a la baixa respecte de l’any 2020. Amb tot, segueix per damunt dels registres assolits entre 2017 i 2019, passant dels 1.335 als 1.497. Pel que fa als procediments hipotecaris, se’n van executar 914 durant l’any passat, un 40% més que l’any anterior, i que durant els últims cinc anys ha anat augmentant de forma gradual. Es tracta d’una pujada similar a la que han tingut els procediments monitoris per reclamació de deutes, que a Girona -i també en l’àmbit català- han augmentat un 37%, situant-se a 12.088.

Nous jutjats a Girona i Figueres

El TSJC recull a través de la seva memòria la necessitat d’un nou jutjat de primera instància a Figueres, una demanda que ja fa anys que existeix al territori. Així mateix, sosté que cal fer efectiva la separació de jurisdiccions que falta en alguns jutjats catalans, entre els quals el figuerenc. També reclama la creació de tres nous jutjats a la ciutat de Girona (un de primera instància, un social i un mercantil), una demanda que recull des de fa tres anys.

Per últim, entre algunes de les mancances que identifica l’Alt Tribunal català, hi ha la necessitat de millorar l’accessibilitat a les resolucions d’interès als mitjans de comunicació.