El 23 de juny de 2021, es posava en funcionament l’Avlo, l’alta velocitat «low cost» de Renfe entre Figueres, Girona i Madrid. En un context en què la sortida de la pandèmia encara es veia molt lluny, l’Avlo va ser rebut per l’empresariat gironí com una bona oportunitat per recuperar el turisme. I ara, el balanç que en fa Renfe és molt satisfactori. Durant el primer any de funcionament dels Avlo, s’han transportat més de 272.000 clients de les comarques gironines en els serveis d’alta velocitat (és a dir, Avlo més Ave) que circulen en el corredor Madrid-Barcelona-Figueres Vilafant. Aquesta xifra suposa triplicar el nombre de viatgers respecte al mateix període 2020-2021.

El preu del bitllet és a partir de set euros, i Renfe destaca que s’ha evitat l’emissió de 14.800 tones de CO2 si haguessin viatjat en cotxe (la circulació de 181 mil vehicles privats) o de 32.800 tones de CO2 si ho haguessin fet en avió.