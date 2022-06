El 061 Salut Respon compta des de dilluns amb una taula especialitzada de professionals de salut mental per atendre casos de risc elevat de suïcidi després de batre tots els rècords de trucades l’any passat. I és que, a Catalunya, en els últims set anys, 22.849 persones han realitzat un total de 27.700 episodis de conducta suïcida, entre juny del 2014 fins al 31 de desembre de 2021, segons les dades del Codi Risc Suïcidi (CRS). Les dades dels darrers tres anys indiquen que el 2019 es va activar 4.500 vegades el CRS; el 2020,4.300; i el 2021, la xifra va incrementar fins a les 6.520 activacions de codi risc suïcidi. Aquest dispositiu de detecció ha fet possible vincular als serveis de salut mental un 80% de persones adultes que ha fet un intent de suïcidi i un 90% dels infants i joves amb CRS per lesions autoinflingides o ideació suïcida.

A més, segons recull ACN, mentre que el 2019 les consultes lligades a ideació suïcida o les lesions autoinfligides eren unes 35 setmanals, han augmentat fins a les 178 setmanals aquest 2022, és a dir, que s’han multiplicat per cinc en dos anys.

De fet, l’augment coincideix plenament des de l’esclat de la covid-19 i el cap de Psiquiatria d’Aguts de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona, Domènec Serrano atribueix a la pandèmia un dels principals factors d’aquest creixement. “Encara s’han de fer estudis per determinar-ne les causes i es tracta d’un procés complex, però sí que és cert que els factors socials hi tenen molt a veure i aquests últims mesos s’ha generat molt malestar emocional per la pandèmia i han empitjorat moltes patologies”, concreta. Serrano afegeix que des d’urgències de psiquiatria del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt han notat un augment d’atencions vinculades al suïcidi. “No només s’ha notat a urgències, sinó també des de l’atenció primària, que és clau per detectar factors de risc en pacients”, especifica.

Segons dades facilitades per l’IAS, l’any passat hi va haver 232 casos activats amb un seguiment al centre de salut mental de referència del 77% dels casos. O sigui que el 77% dels casos s’han vinculat a la xarxa i estan en seguiment.

A part de l’atenció primària, el 061 Salut Respon és una altra de les vies per les quals es detecten més casos de risc per suïcidi. És per això que el departament ha decidit ampliar-ne els professionals. El nou servei compta amb un equip format per especialistes en salut mental –d’infermeria, de psicologia i de psiquiatria– i ja ofereix atenció les 24 hores els 365 dies de l’any a persones amb conducta o ideació suïcida, però també als familiars o persones properes. Cal tenir present que el servei de psiquiatria s’hi afegeix per primera vegada.

Més avaluació en una trucada

Quan algú truca al 061 Salut Respon i manifesta la seva intenció d’autòlisi o suïcidi, els operadors gestionen el cas des del SEM amb els protocols de demanda de conducta suïcida per identificar el risc vital i facilitar la intervenció més adient amb la nova unitat especialitzada en conducta suïcida.

Amb l’atenció a través del 061 Salut Respon, la persona està identificada en tot moment i el professional de la taula de salut mental valora i decideix quina atenció necessita: si aplica el codi risc suïcidi o si cal derivar la persona a urgències, posant en prealerta a urgències de l’hospital, per accelerar la intervenció. Des del 061 també es pot proposar una derivació als serveis ambulatoris de salut mental: al centre de salut mental d’infants i joves (CSMIJ), d’adults (CSMA) o de drogodependències (CASD).

D’aquesta manera, la nova organització del 061 per atendre casos de risc de suïcidi posa l’èmfasi en l’avaluació del risc i la capacitat resolutiva, amb un model d’atenció que permet donar una resposta efectiva i immediata a persones en situació de crisi suïcida, ja que accedeixen a suport professional sanitari especialitzat.