Els Bombers han treballat aquesta nit en 66 serveis -des de les vuit del vespre a les vuit del matí- a les comarques gironines.

Com a la resta de Catalunya, la major part són incendis, petits vegetació o contenidors.

De serveis destacats però n'hi ha un a Llagostera on han cremat tres vehicles.

Es tracta d'un foc que ha tingut lloc a la pujada del General del municipi i ha cremat un cotxe que estava aparcat i després, les flames s'han escampat a dos vehicles més que estaven al costat.

A lloc dels fets s'han desplaçat els Bombers i la Policia Local. En poca estona han pogut apagar les flames. S'investiga l'origen i no es descarta que sigui per algun tema pirotècnic.

Petits focs de vegetació

D'altra banda, durant la nit també han treballat en petits incendis de vegetació. Entre els més destacats n'hi ha un a Cabanes, que ha cremat un camp.

Altres focs han estat molt més petits com per exemple, un a la zona del Port Pelegrí de Calella de Palafrugell, on els Bombers han rebut nombrosos avisos de la gent, i que han cremat matolls cap a dos quarts d'una de la matinada. Han cremat cinc metres lienals.

A Cassà per exemple, a un quart de dotze ha cremat la tanca de vegetació d'una casa o Camó, un incendi ha afectat un galliner cap a les onze de la nit.

D'altres incendis de vegetació menors han tingut lloc a Vidreres, Palamós, Blanes, entre altres. Focs típics de les nits de Sant Joan i la majoria, per petards.

A Quart per exemple, abans de la mitjanit es van haver de mobilitzar els Bombers perquè un petard havia caigut en una àrea de la pista d'skate i va provocar un petit incendi, que amb una mànega normal no es podia apagar. En pocs minuts ja el van extingir els bombers.

Incendis de contenidors

Els incendis de contenidors també han tingut ocupats els Bombers, n'hi ha hagut en diversos municipis. Entre ells la ciutat de Girona, davant de l'escola del Bosc de la Pabordia ha cremat un contenidor. Altres municipis amb contenidors cremats són Salt, Maçanet, Llançà, Palamós, Palafrugell entre altres.

A tot Catalunya, fins aquest matí a les vuit del matí, els Bombers han rebut 889 avisos per incendis i incidents, 663 dels quals han derivat en actuacions. La majoria han estat per incendis de contenidors, 324, i focs de vegetació 250, gran part en zona urbana (189).

Atencions del SEM: 18

En el decurs de la nit de la revetlla de Sant Joan, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 17 persones per patologies relacionades amb aquesta festivitat. També hi ha hagut una atenció per cremades.

Concretament, 15 intoxicacions i cinc persones per accidents de trànsit. No s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal en sinistres viaris durant la Revetlla.

D'altra banda, ahir a la tarda van haver d'atendre un ofegament mortal a Sant Pere Pescador.

176 avisos del 112

D'altra banda, el telèfon 112 ha rebut 503 trucades procedents de les comarques gironines. D'aquestes, cal destacar que 176 han estat procedents de la comarca del Baix Empordà i 132, de l'Alt Empordà. A tot Catalunya, fins a les vuit del matí, el telèfon d'emergències ha gestionat 5624 trucades sobre un total de 2.933 incidents. Les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, suposen un 2,82% i un 3,76% del total. Per franja horària, el període entre les 22 hores i la mitjanit és la franja en què s’han concentrat més trucades al 112 (1.902).

57 detencions a Catalunya

El Departament d’Interior valora positivament el resultat del dispositiu més gran de la història de Sant Joan que tenia per objectiu garantir una revetlla segura i reduir el risc d’incendi forestal.

El dispositiu especial desplegat per Mossos d’Esquadra per garantir la mobilitat, la seguretat de les persones i l’ordre públic durant la revetlla de Sant Joan es va iniciar a les 22:00 h del 23 de juny i ha finalitzat avui a les 10:00 h. Durant la nit s'han detingut un total de 57 persones, de les quals 8 estarien relacionades amb delictes contra el patrimoni, i 15 per violències masclistes.

Pel que fa al trànsit se n'han realitzat un total de 38 controls d'alcohol i drogues a tot el territori. En els quals s'han efectuat un total de 954 lectures d'alcoholèmia, de les que 85 han resultat positives, i nou d'aquestes han estat de tipus penal. Altres set conductors han estat sancionats per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

Inspecció de fogueres

En el marc del dispositiu activat pel Cos d’Agents Rurals per la Revetlla de Sant Joan, entre el dia 20 i el 23 de juny s’han realitzat 669 actuacions relacionades amb aquesta festa a Catalunya.

D’aquestes, 512 han estat per inspecció de fogueres i 76 relacionades amb el llançament de petards i material pirotècnic. El Cos d’Agents Rurals no ha aixecat cap denúncia i la ciutadania ha respost de manera correcta a les indicacions dels Agents.

També han efectuat altres 39 actuacions més en el marc de la revetlla, entre les quals cal destacar el suport actiu al trasllat de la Flama del Canigó a Coll d’Ares.