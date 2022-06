Les carreteres d’alta capacitat de Catalunya van registrar al llarg d’ahir més de 60 quilòmetres de Catalunya en l’operació sortida de la revetlla de Sant Joan. L’embús més gran es va produir a l’AP-7 en direcció Tarragona, on hi va haver fins a 27 quilòmetres de retenció entre Sant Andreu de la Barca i Santa Perpètua de Mogoda. En aquesta mateixa autopista, però en sentit Girona, es van formar fins a 20 quilòmetres de cua que començaven a Granollers i arribraven a Cerdanyola del Vallès.

Pel que fa als accessos a la Costa Brava, la carretera C-65 al seu pas per Llambilles i Santa Cristina d’Aro va registrar retencions quilomètriques, així com la C-35 al seu pas per Llagostera. Es tracta dels trams on és habitual que s’hi facin cues.