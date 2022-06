Aquest Sant Joan és pont i això ja s'ha deixat notar a les carreteres gironines.

Ahir ja es van registrar retencions durant la tarda per anar cap a la costa i aquest matí, des de les onze, això s'està tornant a notar amb conductors que aquest matí volen anar cap a la Costa Brava Centre.

Les cues es produeixen a la C-65 i la C-35 a Llagostera -la pujada de l'Alou- i en direcció Platja d'Aro.

Aquestes cues són típiques per aquestes dates i també, dels matins d'estiu, en els quals molts gironins aprofiten els dies festius per anar cap a les platges de la Costa Brava. En total hi ha més de sis quilòmetres de circulació lenta per embussos per anar cap aquestes zones, segons el Servei Català de Trànsit.

D'altra banda, també hi ha un quilòmetre de cues a la C-32 a Tordera per anar també cap a la costa.