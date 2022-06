Una furgoneta ha atropellat aquest matí dos vianants en una carretera local de Vilademuls.

A conseqüència dels fets, un home ha resultat ferit. El SEM l'ha evacuat en ambulància a la Clínica Girona en estat de poca gravetat.

L'accident de trànsit ha tingut lloc quan passaven pocs minuts de tres quarts d'onze del matí. En aquell moment una parella caminava per la via GIV-5141 i per causes que es desconeixen, una furgoneta que circulava per la via, a l'altura del quilòmetre 1,2 els ha atropellat.

Dels dos vianants, un ha resultat ferit de l'atropellament i de poca gravetat. Mentre que el conductor de la furgoneta ha resultat il·lès.

A lloc a banda del SEM, també s'hi han desplaçat els Mossos de Trànsit i els Bombers.