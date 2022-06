La Generalitat ha comprat enguany 50 pisos per tanteig i retracte a Girona

L’increment del preu de l’habitatge, i molt especialment el del lloguer, ha fet que moltes famílies tinguin problemes per accedir a un sostre digne. És per això que les administracions, inclosa la Generalitat, es veuen obligades a tirar endavant diverses polítiques per intentar pal·liar la situació. Durant els quatre primers mesos de 2022 -és a dir, entre gener i abril-, el govern català ha comprat 50 pisos pel sistema de tanteig i retracte a les comarques gironines, el que li ha suposat una inversió de 3,2 milions d’euros. La llei permet que la Generalitat tingui preferència a l’hora de fer una oferta per a un pis procedent d’una execució hipotecària si compleix amb certes condicions, inclòs que es trobi en una àrea de demanda forta i acreditada.

Segons una resposta de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, a una pregunta dels comuns, la província de Girona és la segona on més pisos ha comprat la Generalitat per aquest sistema durant aquest any, només per darrera de Barcelona. Per localitats, on més se n’han comprat ha estat Girona (9), seguit de Salt (8), Blanes (8), Figueres (6) i Palafrugell (5). També se n’han comprat tres a Santa Coloma de Farners, dos a Roses i un a Arbúcies, Breda, la Bisbal, Llagostera, Lloret, Olot, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols i Sarrià de Ter.

En aquests moments, a més, la Generalitat té exercit el dret a tanteig sobre 171 habitatges més a tot Catalunya, sobre els quals confia que s’aniran formalitzant les adquisicions en els propers mesos. Per aquest 2022, s’ha previst una dotació mínima de 30 milions d’euros per a la compra de pisos a través del tanteig i retracte, que es podrien ampliar fins als 60 milions en funció de la capacitat d’obtenir recursos addicionals procedents d’altres fonts.

Subvencions de la Diputació

Aquestes dades s’han fet públiques la mateixa setmana que la Diputació de Girona ha anunciat la concessió de cinc línies de subvencions, per valor de més de dos milions d’euros, per tal que els ajuntaments i consells comarcals puguin dur a terme polítiques d’habitatge i invertir i comprar pisos socials durant aquest any. Es tracta de la dotació més alta que la corporació ha concedit mai en aquesta àrea, i se’n beneficiaran un total de 64 ajuntaments i cinc consells comarcals.

La primera línia serà per a inversions en habitatges socials, a la qual s’ha destinat 656.600 euros. Per a la compra de pisos per a polítiques socials, es destinen 826.000 euros, que serviran per comprar 28 pisos nous. En tercer lloc, per a estudis i projectes hi ha 422.000 euros, mentre que per a la gestió de polítiques socials en l’àmbit comarcal s’invertiran 76.000 euros. Finalment, es destinaran 56.242 euros per a la compra de material per lluitar contra la pobresa energètica.