Girona registra quatre divorcis al dia durant el primer trimestre d’aquest any

La província de Girona ha iniciat l’any amb quatre divorcis al dia, uns registres que poden semblar alts però que en realitat suposen les xifres més baixes dels últims set anys.

En els primers tres mesos de l’any s’han produït 372 dissolucions matrimonials, segons les dades actualitzades dels jutjats gironins facilitades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Això suposa una caiguda d’un 9,5% en un any, però la caiguda és d’un 27% si es té en compte les xifres des de 2015.

És habitual que el gruix dels divorcis es tramiti per la via acordada. Durant aquest període 266 de les dissolucions van ser consensuades, mentre que 108 van ser contencioses.

Els trencaments matrimonials han anat a la baixa any rere any almenys des de 2015, el primer any a partir del qual el Consell ofereix dades. El 2021 va tancar amb 1.473 demandes de divorci, un 6,5% menys que l’any anterior i un 24% inferior a la xifra registrada el 2015 (1.925).

Si ho mirem pels jutjats repartits pel territori, podem veure que el gruix de les dissolucions es concentren a Girona (123) i a Figueres (68), coincidint amb el volum de procediments que assumeixen. Santa Coloma de Farners n’ha registrat 47; la Bisbal d’Empordà i Blanes 38 cadascun; Olot 25; Sant Feliu de Guíxols 23; i Ripoll i Puigcerdà sis cadascun.

Pel que fa a les separacions, se’n van registrar 8, de les quals la majoria van ser consensuades. El registre de parelles estables ha registrat tres trencaments durant el primer trimestre. L’any passat se’n van executar 28 arreu de la demarcació.

Guàrdies i custòdies

El registre del CGPJ també recull els procediments de guàrdia, custòdia i d’aliments a fills menors d’edat. Durant el primer trimestre s’han presentat 188 demandes d’aquest tipus, i 138 més que sol·licitaven modificació d’aquestes mesures. Aquestes xifres també han caigut respecte de l’any anterior, i de fet ja fa uns anys que van en baixada. Els procediments que s’han fet amistosament van superar els que han anat per la via contenciosa. Cal tenir compte que no posar-se d’acord allarga el procediment i també n’encareix el preu.

A Catalunya s’han produït 55 demandes de dissolució matrimonial per cada 100.000 habitants durant el primer trimestre de 2022. Si es compara amb el mateix període de l’any anterior, també van experimentar una caiguda, en aquest cas menor, d’un 4,3%. En total se n’han registrat 4.289 demandes, quan el mateix període de 2020 se’n van demanar 4.484. El 2021 va tancar amb 16.171 demandes de dissolució matrimonial, sumant divorcis, separacions i nul·litats. Pel que fa a les separacions, també han anat a la baixa: les consensuades han caigut un 4%, amb 116 casos, mentre que les contencioses han baixat un 20% amb un total de 38.

Al conjunt de l’Estat, les demandes de dissolució matrimonial també van disminuir. Durant l’any passat se’n van presentar 24.228, de les quals 14.730 van fer-se de mutu acord.

La taxa de divorcis més elevada de l’Estat per cada 100.000 habitants és a Canàries.