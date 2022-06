El Departament de Justícia està en ple procés de renovació de l’equipament informàtic del personal de la cúpula dels jutjats, que integren magistrats, jutges, lletrats, fiscals i metges forenses. A la província de Girona ja ha repartit 207 ordinadors portàtils, dels quals 118 s’han lliurat als jutjats de Girona, 8 a Olot, 3 a Puigcerdà, 3 a Ripoll i 5 a Santa Coloma de Farners. Més enllà del repartiment a comarques gironines, el Departament també ha lliurat equipament a la resta del territori català. A Tarragona se n’han repartit 119, a Lleida 108 i a Barcelona per ara se n’han distribuït 591. Encara en falten 1.595 per repartir

Aquesta renovació de mitjans és possible gràcies als fons europeus Next Generation, i arreu de Catalunya es repartiran 2.152 portàtils, dels quals ja se n’han canviat 1.180, quasi el 55% del total. Actualment, Justícia està lliurant el material informàtic a Barcelona comarques i, en acabar, es farà a Barcelona ciutat, el Palau de Justícia i la Ciutat de la Justícia. En algunes seus de Barcelona ja es va fer a l’inici del desplegament, el passat abril, com per exemple, part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, situat a la Gran Via, 56, així com la Fiscalia, etc.

El procés de renovació s’ha fet de manera individualitzada per a cada usuari, amb una durada d’entre una i dues hores per a cada equip, en funció del volum de la documentació per traspassar que l’usuari tingués a les seves unitats.