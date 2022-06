Normalitat a l'aeroport en el primer dia de vaga de Ryanair

Tranquil·litat a l'aeroport de Girona en el primer dia de vaga de Ryanair. Segons la portaveu sindical Lídia Arasanz, la companyia "no ha respectat" els drets dels treballadors i ha convocat tots els empleats de Girona a fer serveis mínims, de manera que no han pogut exercir el seu dret a vaga. Això ha fet que tots els vols s'estiguin enlairant amb normalitat excepte alguns petits retards puntuals, com en el cas de Santiago de Compostel·la.

Primera jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair Només s'ha cancel·lat una connexió amb Brussel·les, però segons Arasanz, és a causa de la vaga que hi ha a la capital belga.