La xifra de turistes espanyols allotjats en hotels gironins ja supera la de 2019

Les dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents a l’ocupació hotelera a les comarques gironines durant el mes de maig confirmen les bones sensacions que està tenint el sector turístic a l’inici d’aquesta temporada d’estiu. I és que el turisme nacional, que va créixer exponencialment els anys 2020 i 2021 a causa de la pandèmia, sembla que no només ha arribat per quedar-se, sinó que fins i tot continua creixent un cop s’han relaxat les restriccions de mobilitat: durant aquest mes de maig, els hotels gironins van rebre un 11% més de turistes espanyols que l’any 2019, abans de la pandèmia. Mentrestant, el turisme estranger continua recuperant-se, tot i que ho fa més lentament i encara no arriba als nivells prepandèmics. La quantitat de pernoctacions també continua essent més baixa que abans de la pandèmia.

Segons les dades de l’INE, durant el maig de 2022 hi ha hagut 369.311 persones que s’han allotjat en hotels de les comarques gironines. En línies globals, la xifra encara es troba lleugerament per sota les dades de 2019: un 5% menys, ja que l’any previ a la pandèmia durant aquell mes el nombre de clients va ser 388.585. Si s’observa la procedència, es pot observar una consolidació i un creixement dels visitants procedents d’altres punts de l’Estat, ja que han incrementat un 11,19% des de 2019, tot arribant a les 149.442 persones. Mentrestant, el turisme estranger està creixent -per exemple, s’ha multiplicat per quatre respecte el maig de 2021-, però encara està un 13,5% per sota del 2019. En total, els hotels gironins han tingut al maig 219.758 clients estrangers. Evolució de les pernoctacions Pel que fa al nombre de pernoctacions, encara es troben més per sota de les xifres prepandèmia. Durant el maig de 2022 se n’han registrat un total de 940.288, mentre que el 2019 havien estat 1,11 milions. Això significa una caiguda del 16% respecte abans de la pandèmia, tot i que les dades també han millorat respecte 2020 i 2021. Un dels motius pels quals el nombre de pernoctacions triga més a recuperar-se és perquè els visitants nacionals, que són els que estan creixent, fan estades més curtes que no pas aquells que arriben a les comarques gironines procedents d’altres països estrangers.