La seva imatge més icònica són els iogurts i postres làctics a les neveres dels supermercats. Però la seva raó de ser és el projecte social que la vertebra: l’atenció a les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social. La fundació La Fageda, amb seu a Santa Pau, compleix 40 anys convertida en model de referència. Sota el seu paraigües hi ha avui 487 persones, de les quals 304 formen part de col·lectius vulnerables. Atendre’n les noves necessitats -cada cop els perfils són més diversos- i al mateix temps, apostar per la sostenibilitat en el pla empresarial són els principals reptes de La Fageda. Un ecosistema social que aquest 2022 ha sumat una nova pota: l’Escola de Noves Oportunitats, que atén vuitanta joves.

Ara fa quatre dècades, Cristóbal Colón plantava la llavor del que és avui La Fageda. “Un home, que físicament és una barreja de filòsof clàssic i geni despistat, fa toc-toc a la porta de l’alcalde d’Olot per demanar-li un local on tirar endavant una activitat empresarial amb catorze persones amb malalties mentals”, recorda la fundació a la seva mateixa web.

Avui, continua l’escrit, aquella “quimera” s’ha convertit en tot un ecosistema social. Un projecte centrat en l’atenció a les persones amb discapacitat, que pateixen trastorns mentals severs o que es troben en risc d’exclusió social. “Totes les activitats empresarials del projecte, que no té ànim de lucre, són el mitjà per generar llocs de treball per a aquestes persones”, subratlla la fundació. “Perquè entenem que el treball dignifica, i que tothom pot tenir una feina adaptada a les seves necessitats”, afegeix l’entitat.

Des del cor de la Garrotxa, el projecte de La Fageda aplega avui 487 persones. D’aquestes, 304 són de col·lectius vulnerables. Unes 170 treballen a les diferents línies de negoci del centre especial de treball (jardineria, fàbrica de iogurts, gelats, melmelades, granja...). La resta, són usuàries d’altres serveis com el d’habitatge o el taller ocupacional.

La directora general adjunta de La Fageda, Sílvia Domènech, posa en relleu que durant aquests 40 anys l’entitat “ha impactat positivament en la vida de moltes famílies” de la comarca. “La naturalesa i la missió del nostre projecte continuen més vigents que mai, obrint també els ulls a les noves necessitats socials de la Garrotxa”, subratlla Domènech.

Entre els principals reptes, la directora hi situa, precisament, el de “donar resposta” a aquestes noves necessitats emergents. Perquè cada cop els perfils són més diversos i, per atendre’ls, cal crear nous serveis. “En són un exemple els de prelaboral per a persones amb malalties mentals o els d’inserció per als qui pateixen risc d’exclusió social”, especifica Domènech. En paral·lel, la directora també esmenta un altre repte: com afrontar l’envelliment dels usuaris del centre especial de treball, perquè la normativa actual no “encaixa” amb les seves necessitats reals.

De la fàbrica de l’entitat, cada any en surten fins a 92 milions de postres làctics, que arriben a les llars de 2,8 milions de consumidors. A Catalunya, els iogurts de La Fageda tenen fins al 7,4% de la quota de mercat. I a aquesta gamma, la fundació també hi ha anat incorporant nous productes: els gelats i les melmelades. L’any passat, a tall d’exemple, dels primers se’n van produir 112.000 quilos; i de les segones, 123.000.