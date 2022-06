El sistema alternatiu o complementari de justícia restaurativa, l’eina principal del qual és la mediació, es va fent cada vegada més lloc com a possible resolució d’un conflicte penal. Precisament, el Departament de Justícia va actualitzar el desembre passat el Programa Marc de justícia restaurativa, per tal d’adequar-lo a les noves necessitats i a futurs canvis legislatius que regulin de forma específica l’aplicació d’aquest model a la jurisdicció ordinària.

A Girona, la primera sol·licitud per iniciar un procediment de justícia restaurativa es va fer el desembre de 2016, segons dades del Departament de Justícia. Des de llavors, un total de 462 víctimes han completat el programa. En total se n’han finalitzat 351, dels quals 129, és a dir, un 30%, han acabat amb èxit, o dit d’una altra manera, amb un procés on l’infractor ha admès el dany i la víctima s’ha sentit reparada, bé sigui a escala moral, econòmic o a través de diversos àmbits que es poden abordar. Del total de programes finalitzats amb èxit, la majoria (104) ha utilitzat la mediació conjunta, que inclou la presència de víctima i denunciat. Una petita part (26) han optat per la mediació indirecta, a través d’una carta o a través del mediador. La majoria dels casos on s’han dut a terme processos de justícia restaurativa són en delictes de lesions (54) i contra la llibertat (54), que inclou coaccions, amenaces i detenció il·legal entre altres, i contra el patrimoni (24). Tot i que es van iniciar quatre procediments en casos de delictes contra la vida (homicidis), no se’n va completar cap amb èxit, una situació idèntica a l’únic procés començat per un delicte de tipus sexual. Del total de casos executats, només el 12,2% tenien una vinculació personal. El 15% tenien una vinculació familiar, i un 19% no en tenien cap. En canvi, el 53% tenien algun tipus de vinculació social. Per edats, només un 5% de les víctimes són menors d’edat. Els percentatges més elevats són de víctimes entre 31 i 40 anys (20%) i entre 41 i 50 anys (19%). Pel que fa a la part denunciada, un 24% té entre 31 i 40 anys i un 21% entre 41 i 50.

Tipus de processos restauratius

Tot i que la principal eina de la justícia restaurativa és la mediació, també existeixen altres processos, com l’entrevistes amb les víctimes (quan renuncien al procediment judicial o a un procés de mediació), els cercles restauratius (hi intervenen famílies, veïnat i altres membres del conflicte) i la reunió restaurativa (inclou la participació de persones de suport d’ambdues parts).

Aquest model es pot utilitzar en tota classe de delictes, i es pot iniciar el procés en qualsevol moment del procediment judicial ordinari, a instància o bé d’un òrgan judicial o de qualsevol de les parts implicades, inclòs el Ministeri Fiscal. Perquè pugui finalitzar amb èxit, totes les parts s’hi han d’avenir voluntàriament.