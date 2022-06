Es disparen els casos de coronavirus en majors de seixanta anys a Girona

En el cas de Girona, en els últims set dies s’han registrat 1.567 casos, xifra que triplica la dada notificada en el mateix període de fa un any. A més, una dada preocupant és el creixement de contagis en persones de més de 60 anys, tal com ha alertat el grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOM-UPC), que demana precaució amb els més vulnerables.

A la Regió Sanitària de Girona, pràcticament la meitat dels últims casos detectats corresponen a la població de més de 60 anys. Els investigadors expliquen que les fortes pujades de transmissió en aquests grups d’edat poden estar associades a pèrdues d’immunitat, possiblement per les noves variants, i també cal tenir present que ja fa cert temps que van rebre la dosi de reforç.

Paral·lelament, el grup ha explicat que els casos en la població més jove es troben infradetectats i per això no es poden fer comparacions directes amb altres grups d’edat, només tendències, ja que el percentatge de malalts amb pocs símptomes és més gran entre la població jove. Davant aquesta situació, destaquen la importància de tenir la pauta de vacunació completa i cuidar les persones vulnerables.

D’altra banda, aquest augment de casos ja es comença a notar a l’atenció primària. En l’última setmana, s’han notificat 4.840 visites per coronavirus, un 34% més que la setmana passada. També cal tenir present que es tracta de la xifra més alta en tres mesos.

Aquesta situació ha generat que el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, hagi fet una crida a la població fràgil a «extremar una mica» les precaucions davant l’increment del nombre d’infeccions. Respecte a la possibilitat que ens trobem davant de la setena onada, remarcat que les dues preguntes «clau» són quina intensitat tindrà aquest episodi i quina serà la gravetat que tindrà la variant predominant, més enllà de quan arribarà.

També aclareix que l’indicador «més important des de fa mesos a la presa de decisions relatives al control de la pandèmia és el nombre de persones ingressades a l'UCI i assegura que actualment els casos greus segueixen estabilitzats».

I és que l’augment de casos no ha repercutit gaire en un increment dels ingressos hospitalaris en planta i en les UCIs. A Girona, segons la darrera actualització, hi ha 126 hospitalitzats per coronavirus, 19 més que la setmana passada, dels quals quatre estan a l’UCI. Per últim, en els darrers dies han mort quatre persones per coronavirus, mentre que fa una setmana en van ser quinze.

D’aquesta manera, la previsió és que la incidència pugi encara més en les pròximes setmanes, però amb poca afectació al servei assistencial, segons adverteix la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. En una entrevista recent a Catalunya Ràdio, ha confirmat que més del 40% dels contagis de covid-19 eren de les noves variants d’òmicron, BA4 i BA5 fa dues setmanes. Tot i que edscarta l’inici de la setena onada perquè les UCIs continuen «força estables» i en «mínims històrics», concreta.

Respecte a això, el conseller de Salut insisteix en la importància de «normalitzar» la situació.

Tot i que l’increment de positius s’evidencia a través de les dades proporcionades per Salut, des que es van deixar de fer tests de manera massiva, el retrat de la situació epidemiològica està sent distorsionada. A més, la positivitat dels tests s’ha disparat tenint en compte que se’n fan menys. Un de cada quatre surt positiu a Girona i la positivitat encara s’accentua més si només es comptabilitzen els tests d’antígens, amb un 71% de positius. Per posar-hi remei, Salut ha activat un nou sistema d’informació per a la vigilància d’infeccions, que recull unes 300 mostres setmanals representatives del que passa al conjunt del territori.

El principal objectiu és monitorar els virus respiratoris, recollir els canvis de tendència i millorar la caracterització microbiològica dels virus circulants. D’acord amb les primeres dades que ha ofert el seu web oficial, actualment la meitat de les infeccions respiratòries detectades a Catalunya corresponen a casos de covid-19, gairebé un 10% més que fa quinze dies, mentre que el rinovirus suposa un 15% i la grip ja recula, amb un 4%.

A més, segons mostra el nou portal de dades, en la darrera setmana es mostra un canvi de tendència dels virus, que entren en fase ascendent fonamentalment a causa de l’augment de la covid-19. L’estimació de la taxa setmanal global per aquesta malaltia se situa en 309 casos per 100.000 habitants. Aquest augment és probablement resultat de la major presència de les variants BA.4 i BA.5.

La taxa d’ingressats en llits convencionals per aquesta malaltia també mostra, des de fa 10 setmanes, una tendència ascendent tot i que la covid-19 no és la causa de l’ingrés en la majoria de casos. La taxa d’ingressos per covid-19 en crítics es manté estable i la mortalitat continua en descens.

El 60% de la plantilla de la Fundació Salut Empordà s’ha contagiat de coronavirus

Del març del 2020 a l’abril del 2022, un 60% dels treballadors que té la Fundació Salut Empordà (FSE) s’han infectat de la covid-19, en concret 578 professionals. Si s’analitza la dada en els tres centres assistencials que gestiona la FSE, s’observa que on hi ha hagut més contagis ha estat al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, amb 108 professionals positius (un 88 % de la plantilla), per les característiques pròpies dels pacients i usuaris que s’hi atenen. El fet que siguin persones molt dependents implica que el personal sanitari els assisteix amb interacció directa i proximitat (per exemple, per la higiene diària o a l’hora dels àpats), la qual cosa propicia el contacte i, com a conseqüència, facilita el contagi.

L’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala se situa en segona posició, amb 33 professionals infectats per la covid-19 (un 60 % del total), i l’hospital de Figueres ha tingut 437 treballadors positius de coronavirus (un 56 % del total).

Pel que fa a les reinfeccions, en aquests dos anys de pandèmia se n’han produït 74, el que significa que un 12,8 % dels professionals que han tingut la malaltia ja l’havien passada amb anterioritat.

Si analitzem les dades d’infecció de coronavirus per grups professionals, s’observa que el col·lectiu amb més contagis és el de tècnic auxiliar d’infermeria (TCAI), amb un 72 % dels treballadors que han passat aquesta patologia. Això s’explica perquè és el personal sanitari que està més en contacte amb el pacient hospitalitzat, atès que és qui més li ofereix suport per desenvolupar les activitats de la vida diària. A continuació hi ha: altre personal assistencial (66 %) –com poden ser portalliteres-, infermeria (62 %), personal no assistencial (52,5 %), personal administratiu (51 %) i professionals mèdics (46 %).

Sobre la vacunació contra el coronavirus, un 91 % dels eprofessionals de la Fundació Salut Empordà s’han administrat totes les dosis corresponents.