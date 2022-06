El Consell Comarcal de la Garrotxa amb la resta d’agents implicats en l’àmbit de la mobilitat ha posat en marxa el nou recorregut del bus transversal de la Garrotxa (BTG). La novetat del recorregut és que totes les línies passaran per l’hospital d’Olot, tant d’anada com de tornada. Per tant, es desdobla el recorregut de les línies d’Olot a Girona i el BTG, de forma que les línies Olot-Girona mantenen la connexió pel sud d’Olot des de la carretera de Santa Coloma i el nord per la Rodona, passant per l’estació; i el BTG té pel sud d’Olot tram comú per la carretera de Santa Coloma, però es desvia en ambdós sentits a la plaça Clarà cap a l’Hospital d’Olot, el Pla de Dalt, i tornant al recorregut habitual per l’Institut Greda/La Canya.

Cal destacar que aquest desdoblament no suposarà cap modificació horària, perquè el canvi de recorregut del BTG es farà en el mateix temps de durada com fins ara. El fet que totes les línies del Bus Transversal de la Garrotxa passin per l’hospital d’Olot ha de ser un incentiu perquè els usuaris del centre hospitalari, tant de la ciutat d’Olot com els de la resta de la comarca, utilitzin el transport públic, fomentat així una mobilitat més sostenible.