L'exdiputat i exsenador del PP per Girona Manuel Ibarz ha mort als 74 anys. Ibarz era llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i havia exercit com a advocat al Col·legi d'Advocats de Girona i al de Figueres. També va formar part del cos de jutges de l’Audiència de Girona i va exercir com a professor de la Universitat de Girona.

Nascut a Girona el 29 d’octubre de 1947, els seus inicis polítics se situen a Unió Democràtica, partit al qual va militar. Va ser delegat territorial del departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat a Girona. Va ser escollit senador per CiU a Girona després de les eleccions generals de 1993, i va exercir com a portaveu adjunt del grup parlamentari català al Senat. Durant aquella legislatura també va ser vicepresident segon de les comissions de justícia, peticions, de la comissió mixta per a la Unió Europea i la comissió d’autonomies i organització i administració territorial. Acostament al PP Les discrepàncies amb el partit, tanmateix, el van dur a abandonar Unió Democràtica i va ser escollit com a candidat independent pel PP a les eleccions la Parlament de 2003, en les quals va aconesguir l’acta. Des de la seva elecció i fins el 2006 va exercir com a president de la Comissió de Política Territorial del Parlament, i posteriorment va exercir com a assessor del PP al Parlament. L’any 2015 va ser nomenat membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Inforamació Pública. «El abogado novato» A nivell professional, una de les seves últimes obres va ser la publicació del llibre El abogado novato, l’any 2019. En aquest volum, Ibarz donava consells no només als advocats que s’inicien en la professió, sinó també als propis clients. L’objectiu del volum era, des de la seva experiència, donar a conèixer una mica més el món judicial.