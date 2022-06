El Departament d’Interior va valor ahir positivament el resultat del dispositiu més gran de la història de Sant Joan a Catalunya, que volia garantir una revetlla segura i reduir el risc d’incendis. A Barcelona, però, es va haver de lamentar una mort a punyalades, així com l’intent d’homicidi amb líquid inflamable a dos sense sostre. La Guàrdia Urbana ahir en va detenir el presumpte autor.

D’altra banda, el dispositiu especial desplegat per Mossos d’Esquadra va acabar amb la detenció de 57 persones, de les quals 8 estarien relacionades amb delictes contra el patrimoni, i 15 per violències masclistes. Pel que fa al trànsit, es van fer 38 controls d’alcohol i drogues a tot el territori en els quals van efectuar un total de 954 lectures d’alcoholèmia. D’aquestes, 85 van resultar positives, i nou van ser de tipus penal. Set conductors més van ser sancionats per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

Els Bombers de la Generalitat, per la seva banda, van fer 663 actuacions durant la revetlla de Sant Joan a tot Catalunya.