Fa quatre anys que l’Àrea Bàsica de Salut Ribes-Campdevànol va posar en funcionament la consulta telemàtica entre els professionals de l’Atenció Primària i l’especialista en Cirurgia i Traumatologia (COT) de l’hospital de Campdevànol, per comentar els casos que arriben als centres d’atenció primària i així evitar derivacions innecessàries, reduint-les fins a la meitat.

Per una banda, aquesta situació ha permès reduir el temps d’espera i la resolució de motius de consulta, i per l’altra ha suposat un aprenentatge progressiu per part dels metges de família i comunitària.