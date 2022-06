Confisquen en un any més de 27.000 objectes falsificats a la província de Girona

Les comarques gironines segueixen essent una de les zones amb més operatius contra les falsificacions i, per tant, amb molts comissos. Durant l’any passat, els cossos policials van aconseguir confiscar 27.616 objectes copiats a la demarcació. Es tracta d’unes rèpliques que donen molts beneficis als seus creadors i venedors, i que en canvi perjudiquen de manera molt important a les marques. De fet, són aquestes empreses de productes -sovint de luxe- que acaben denunciant els fets a la policia quan detecten que es posen a la venda còpies dels seus productes com si fossin originals.

Actualment, les actuacions se centren bàsicament en escapçar la venda d’aquests productes en establiments de la Jonquera i de poblacions de la Costa Brava; però també se n’intervenen a venedors ambulants que fan «top manta» i que, per exemple, a l’estiu es concentren en alguns passejos marítims.

La marroquineria i el tèxtil són els objectes més intervinguts per la policia a Girona quan realitzen operatius contra infraccions d’aquest tipus. Els del sector del tèxtil (18.223) són els productes que més es poden veure en establiments on es venen falsificacions. Quan es realitza un operatiu, sovint es pot veure com els policies posen en grans bosses o caixes polos, samarretes i xandalls que imiten els de marques esportives de renom i que causen pèrdues milionàries a les marques.

El mateix passa amb la marroquineria i els complements. Les rèpliques de bosses de mà, moneders i cinturons són alguns dels objectes més buscats pels compradors, tot i ser imitacions. L’any passat van suposar el segon grup d’objectes més requisats per la policia, amb un total de 2.420 productes. D’altra banda, les sabates, sobretot les esportives, també són el tercer grup d’articles copiat més requisat (1.123).

Aquestes dades, que ha fet públiques el Ministeri de l’Interior, també mostren que hi ha un gran grup d’objectes intervinguts que es diu «altres» i que suma fins a 5.795 productes.

Pel que fa al lloc on els cossos policials han aconseguit aquestes confiscacions, s’ha de destacar que bona part van ser en establiments: 10.314. Sovint es tracta dels anomenats basars que s’ubiquen en zones turístiques.

El doble de detinguts

El comís de 27.616 objectes copiats suposa una baixada de les confiscacions respecte a l’any anterior (38.030). Tot i això, s’ha de dir que el nombre de detinguts o investigats gairebé s’ha duplicat en un any: durant el 2021 es van realitzar 49 detencions, mentre que el 2020 en van ser 25. En total hi ha hagut 31 fets investigats en diversos punts de les comarques gironines arran de les denúncies, i tots han acabat resolts.

Amb aquestes xifres, Girona es va convertir en la dotzena província amb més incautacions de productes falsificats de tot Espanya durant l’any passat. Al capdavant del llistat hi ha Madrid (594.723), Valladolid (258.279) i Barcelona (142.653).

Catalunya, amb 32 actuacions, Madrid i el País Valencià -ambdues amb 24- i Andalusia (23) són les comunitats autònomes on es van obrir més investigacions durant el 2021. Mentrestant, Catalunya és la comunitat on es va intervenir un nombre més gran d’objectes (96.343), seguida per Cantàbria (30.821) i el País Valencià (1.616). A tot Espanya, les Forces i els Cossos de Seguretat van requisar durant el 2021 un total de 130.690 articles que vulneraven els drets de propietat intel·lectual, uns productes valorats en 1.980.266 euros. La major part de les confiscacions policials es van portar a terme en naus, fàbriques o magatzems.