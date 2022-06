La província de Girona va viure ahir una jornada d’ensurt marcada per dos incendis declarats a Sils i la Jonquera que sortosament van poder ser controlats ràpidament pels Bombers de la Generalitat sense provocar cap ferit.

A un quart de dues del migdia, el cos d’emergències va rebre l’avís del primer foc, declarat al veïnat de les Mallorquines de Sils i que es va desenvolupar en diversos focus. Les flames no van arribar a acostar-se a les cases del veïnat, però els veïns van veure preocupats com columnes de fum cremaven prop de casa seva, i alguns van intentar protegir els habitatges mullant amb aigua els exteriors. Un dels focus es va provocar prop d’una fàbrica de palets situada a l’entrada de la urbanització. El succés va mobilitzar tretze dotacions terrestres i cinc helicòpters, que van desplaçar-se al lloc dels fets per apagar les flames.

A les 15.45 hores van donar per controlat l’incendi, tot plegat gràcies al fet que ni el cap ni els flancs no van avançar i això va afavorir que ràpidament es pogués tallar l’avenç de les flames. Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, la zona afectada és de 2,5 hectàrees de camps de conreu i ribera. La columna de fum que va provocar l’incendi es va poder veure des de diversos punts de la comarca de la Selva, i també des del Santuari dels Àngels, al Gironès.

Un bus en flames a l’AP-7

Poca estona després, a les 16.46 hores, un autobús es va incendiar a l’AP-7 a la Jonquera i les flames van saltar al marge de la carretera. El foc es va declarar en una zona de massa forestal entre l’autopista i les vies del TAV. Segons va explicar la Policia Local de la Jonquera, el vehicle hauria patit una avaria quan circulava per l’autopista i va quedar completament calcinat per les flames.

La trentena de persones que hi viatjaven van ser traslladades pels Mossos a l’àrea de servei més pròxima, on van ser atesos per personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l’afectació del trànsit, l’AP-7 a l’Agulla, en direcció sud, va quedar tallada durant hores a l’espera de retirar el vehicle calcinat. A última hora de la tarda encara quedava un carril tallat. Es van fer desviaments per la sortida 2 cap a l’N-II. Això va complicar la circulació i va provocar cues de fins a 5 quilòmetres al punt de desviament i també de 3 quilòmetres a l’N-ll.

En aquest foc els Bombers hi van traslladar un total de 23 dotacions, de les quals cinc aèries. El cos d’emergències temia que el vent compliqués les tasques d’emergència i que les flames s’escampessin pel bosc, però una hora més tard van aconseguir estabilitzar-lo. Pocs minuts abans de les set de la tarda el van donar per controlat, amb una zona afectada provisional de 4,2 hectàrees, segons els Agents Rurals. En una piulada, el cos d’emergències va agrair la tasca de les ADF així com de la gent del territori que van permetre controlar els dos focs que van afectar la província.

En total, es van declarar tres incendis a la demarcació. El primer es va iniciar cap a les nou del matí al Bosquetó de Bordils, que va cremar una pila de pollancres al costat d’una barraca, que també va quedar afectada per les flames.

El 22 de juliol farà deu anys que van tenir lloc els dos incendis declarats a la Jonquera i Portbou que van deixar prop de 14.000 hectàrees cremades i dues morts. Els incendis van cremar sis dies.