«El meu desig seria que poguéssim tancar per falta de clients»

El fins ara vicepresident primer de l’entitat, Joan Jorba (78 anys), n’assumeix la presidència. Perit industrial de professió, va començar a col·laborar al Banc dels Aliments de Girona al 2008 com a voluntari.

Com afronta la responsabilitat?

Amb la tranquil·litat de tenir uns fonaments sòlids i amb un equip de voluntaris amb molta il·lusió i ganes de treballar. I caldrà seguir fent funcionar l’engranatge.

Quins són els reptes del seu mandat?

El meu desig seria que poguéssim tancar el Banc dels Aliments de Girona per falta de clients. Però mentre això no sigui possible, que disposem dels recursos suficients per a mantenir tota la maquinària logística en funcionament. De fet l'administració, en concret la Diputació de Girona, ens cobreix el 30% de les despeses ordinàries, el 70% restant l'hem d'assumir a través de les donacions que rebem. Tenim donants habituals que cada mes col·laboren, però ens en faltarien molts més. I el més important: que no faltin mai aliments per a poder-los repartir a les persones que més ho necessiten.

L’escalada de preus inevitablement farà créixer el nombre de beneficiaris, ara xifrat en 38.600. Estan preparats?

Intentarem estar-ho. Però sols no podrem, necessitarem l’ajuda de les empreses agroalimentàries col·laboradores i de l’administració amb una ajuda específica, per exemple, com la que va efectuar la Generalitat de Catalunya al 2020 per a pal·liar els efectes de la pandèmia. Del contrari, els beneficiaris rebran menys aliments.

I els ajuntaments?

No hi ha cap ajuntament de la província de Girona que ens ajudi. I el mateix passa amb els Consells Comarcals. Els hem demanat ajuda però no s'acaba de materialitzar. En alguna ocasió l'Ajuntament de Girona ens ha facilitat algun espai gratuït o alguna ajuda puntual amb material, però mai hem rebut cap subvenció permanent, tot i que és veritat que col·laboren en el manteniment dels Centres de Distribució d'Aliments (CDA). Tot i això, nosaltres trobem a faltar l'ajuda dels ajuntaments.

De fet, més del 50% dels beneficiaris reben els productes a través d’un dels deu Centres de Distribució d’Aliments presents a les comarques gironines. Preveuen habilitar-ne algun més?

De moment no està previst.

Un altre repte serà el canvi de model en les ajudes procedents de la Unió Europea.

El 32% dels aliments que repartim provenen d'aquí. Fins ara la Unió Europea donava recursos als estats membres i el Ministeri d'Agricultura s'encarregava de transformar els diners en aliments. A partir de l'any vinent la fórmula canviarà, i enlloc de transformar-se en productes físics, serà una targeta solidària a partir d'on les persones beneficiàries podran comprar aliments, però també productes d'higiene o de farmàcia. Això farà que nosaltres automàticament tinguem un terç menys d'aliments per a distribuir i les persones beneficiàries acabaran rebent menys productes perquè els compraran a un preu més elevat a diferència d’ara, que es compren a l’engròs.

Per això serà clau revertir els resultats del Gran Recapte en aquesta edició.

Així com l’edició de 2020 va ser apoteòsica perquè la ciutadania estava molt sensibilitzada, l’any passat només vam aconseguir la meitat del que és habitual. Enguany el model serà híbrid, es podran donar aliments físics però també fer aportacions econòmiques. Estem esperançats i necessitem que sigui potent, tot i que encara no tenim molt clar com anirà. De moment ens estem trobant amb alguna cadena que prefereix que la gent doni diners enlloc d'aliments i ara ho estem acabant de negociar. La tornada dels voluntaris a les grans superfícies també serà clau.