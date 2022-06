Els centres de tractament per addiccions han recuperat l‘activitat que tenien abans de la pandèmia i, segons l’informe de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, gairebé 13.500 persones van començar l’any passat un tractament per addicció a les drogues. L’alcohol continua sent la droga que provoca més inicis de tractament (43%), seguida de la cocaïna amb un 24% i el cannàbis amb un 14%. L’heroïna continua baixant i suposa un 9% dels tractaments.

Durant aquest any s’han iniciat 13.423 tractaments per dependència a les drogues en els 63 centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) de Catalunya. És el que recull ’Informe anual 2021 del Sistema d’Informació de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), que ha presentat Carmen Cabezas, la Secretària de Salut Pública, acompanyada del subdirector general de Drogodependències del Departament de Salut, Joan Colom. En l’informe es recull, respecte als anys anteriors, un lleuger increment en el percentatge d’inicis de tractament motivats per l’alcohol i una disminució ens els de l’heroïna. Cabezas ha subratllat la necessitat de treballar els determinants socials com la precarietat laboral o la pobresa, a més de lluitar contra l’estigmatització de les persones que pateixen addiccions. Hi ha 5.877 casos de tractament per l’alcohol, que és la droga que segueix tenint més inicis de tractament, fet que reflecteix que és la que té més càrrega de morbiditat. El 74% de les persones que inicien tractament per alcohol són homes, de 47 anys de mitjana. El 31% estan a l’atur i el 15% tenen un nivell socioeconòmic molt baix. L’informe també recull les urgències hospitalàries causades per substàncies psicoactives (que representen el 0,7% del total), entre les quals el 54% són per l’alcohol. Destaquen que és molt important l’impacte del consum d’alcohol entre les persones joves, ja que el 7% de les urgències hospitalàries degudes a l’alcohol són en menors i aquestes són més freqüents en les noies. L’alcohol també va ser l’any 2021 la principal causa d’ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD), amb un 46% dels 956 ingressos totals, seguit de la cocaïna (23%). Les UHD són unitats de curta estada on es realitza la desintoxicació en règim hospitalari. El subdirector general de Drogodependències, Joan Colom, ha remarcat que el que més els preocupa és «el consum excessiu d’alcohol de la població i l’impacte d’aquest consum en l’àmbit assistencial». També s’ha mostrat preocupat pel fet que molts problemes amb l’alcoholisme estan «invisibilitzats». La cocaïna es manté com la segona droga. S’han produït 3229 casos, i un 40% de les persones ateses inicien tractament per primera vegada. El 82% són homes, amb una mitjana d’edat de 40 anys. El cànnabis ha generat 1.914 casos i és la substància amb la franja d’edat més jove, amb un 44% de persones de menys de 25 anys. És la droga il·legal més consumida a Catalunya. El 17% dels estudiants de secundària d’entre 14 i 18 anys de Catalunya (Estudes 2021) i l’11% de la població de 15 a 64 anys (Edades 2019) afirmava haver consumit cànnabis en els darrers trenta dies. Finalment, l’heroïna se situa al 9% amb 1.209 casos. Unes xifres que suposen el quart any consecutiu de descens. El 87% són homes i només l’11% inicia tractament per primera vegada. Destaca la disminució de la via injectada, que ha passat del 73% dels casos a principis dels 90 al 29% el 2001. Tot i que la majoria de tractaments del tabaquisme s’aborden des d’altres àmbits, com l’atenció primària, durant el 2021 un 3% (405 casos) dels inicis de tractament en els serveis especialitzats van ser motivats pel tabac. En el conjunt dels inicis de tractament, el 77% corresponen a homes i el 23% a dones. Un 16% de les persones que inicien tractament tenen un nivell socioeconòmic molt baix. Els serveis de reducció de danys atenen a consumidors de drogues amb l’objectiu de disminuir-ne les conseqüències negatives i facilitar l’accés al tractament. Els 38 serveis de reducció de danys de Catalunya han atès a 4.893 persones