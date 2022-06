El bon temps, la sensació prepandèmica mancada de restriccions sanitàries i el fet que la festivitat de Sant Joan caigués en divendres ha propiciat que milers de persones es desplacessin per apropar-se a la bellesa de la Costa Brava per fer una estada de descans en la seva segona residència o, senzillament, fer una escapada a la platja i amenitzar la calor amb un bany al mar. Sigui com sigui, al llarg de la jornada d’ahir les carreteres van ser testimoni d’un accident mortal, així com diversos episodis de retencions deguts, principalment, a l’acumulació de vehicles que es dirigien en l’operació tornada, prevista entre les dotze del migdia i les dotze de la nit, des de les comarques gironines cap a l’àrea metropolitana de Barcelona. De fet, les primeres retencions, segons va traslladar el Servei Català de Trànsit (SCT), es van registrar al migdia. Un accident a l’AP-7 a l’alçada de Fogars de la Selva va provocar uns 12,5 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona. Segons el Servei Català de Trànsit, hi havia un carril tallat a la zona, però a primera hora de la tarda es va poder reobrir després de retirar els vehicles afectats.

En paral·lel, fins al migdia també es van registrar uns 10 quilòmetres de circulació lenta i aturades a la C-31/C-65 a Santa Cristina d’Aro; uns 5 quilòmetres de cua a l’AP-7 a Vilafranca del Penedès i 3 més a Castellbisbal; uns 4 quilòmetres de congestió a l’N-2 a Tordera i uns 3 quilòmetres d’aturades a l’N-340 al Vendrell. Altres vies que van viure complicacions van ser l’N-II amb uns 10 quilòmetres de circulació lenta i aturades entre Vidreres i Tordera per enllaçar amb la C-32 i la C-31/C-65, amb 9 quilòmetres de cua a Santa Cristina d’Aro. Vora les dues del migdia, segons va informar Trànsit, uns 50.475 vehicles ja havien tornat a l’àrea metropolitana, un 19,4% dels 260.000 previstos en el marc de l’operació tornada. Al llarg de la tarda la densitat de trànsit va congestionar les principals vies de sortida del litoral gironí, sobretot la C-31 de Platja d’Aro. D’altra banda, segons va informar Trànsit, a les 18 hores el 55% dels vehicles previstos ja havia retornat a l’àrea metropolitana, 142.989 vehicles. Accident mortal La passatgera d’un turisme va morir ahir a la tarda en un accident a l’autopista AP-7, al seu pas per Sant Celoni. Segons el Servei Català de Trànsit, hi va haver una col·lisió entre un cotxe i un autocar a les 16.40 hores i, com a conseqüència de la topada, una dona va morir i els altres ocupants del turisme van resultar ferits: un en estat crític, un de greu i el tercer pendent de valorar pels serveis d’emergència. Els Bombers de la Generalitat van excarcerar-los del vehicle. A tots tres se’ls va traslladar a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. L’accident va provocar el tall de l’Ap-7 durant uns instants, així com retencions de fins a deu quilòmetres que van arribar fins a Holstalric, principalment causades per les accions de retirada del vehicle . Densitat de trànsit a l’AP-7 L’artèria principal per al retorn de la gran majoria de vehicles cap a la capital catalana és l’autopista AP-7. D’ençà que es van retirar els peatges, fa nou mesos, aquesta via s’ha convertit en una de les més conflictives per l’increment de la densitat de vehicles.