Algunes demandes històriques del col·lectiu queden fora de la llei

El text legal plantejat per l’Executiu implicarà grans avanços per al col·lectiu trans, però en la dura negociació entre els socis de la coalició van quedar pel camí demandes històriques del moviment LGTBI.

La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i més (FELGTBI+) i la Federació Plataforma Trans coincideixen que una de les absències més importants en el projecte és el reconeixement legal de les persones trans no binàries -que consideren que no pertanyen ni al sexe masculí ni al femení- a través d’una tercera casella en el DNI. «Lamentem profundament la decisió de continuar excloent-nos a les persones trans no binàries de la llei. Esperem q en el procés d’esmenes s’esmeni això», va apuntar ahir l’Associació No Binaries España.

El moviment associatiu lamenta que imposi límit d’edat a l’autodeterminació del gènere i impedeixi als menors de 14 anys canviar el seu sexe mitjançant un procediment administratiu senzill.

La presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, celebra que l’avantprojecte per fi passi a la segona volta pel Consell de Ministres i vagi al Congrés «per a continuar caminant i construir un text millor». La Federació ja està en contacte amb diversos grups parlamentaris i, segons Sangil, hi ha «enteniment i complicitats» perquè el text creixi i la seva tramitació sigui ràpida.