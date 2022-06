Hospitals gironins comencen a readmetre les visites les 24 hores a pacients ingressats que no tinguin coronavirus. Aquest és el cas del de Figueres. Fins ara, l’horari de visita a les plantes d'hospitalització mèdica (primer pis) i d’hospitalització quirúrgica (segon pis) era de 12 a 20 h. Per ara, es manté fora de servei l'opció del llit d'acompanyant a l'espera de l'evolució de la pandèmia. Pel que fa a la resta de serveis de l'hospital, continua el règim d’acompanyants dels últims mesos. Depenent de les unitats, es permet l’entrada d’un o dos acompanyants.  A Urgències, en pacients lleus no es permeten acompanyants excepte menors d’edat, dependents o quan l’equip assistencial ho indiqui. A la Unitat de Monitoratge, es permet un acompanyant de 13 h – 14 h; a la sala de parts, es permet un acompanyant les 24 hores del dia; a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI), es permet un acompanyant; a consultes externes, es permet un acompanyant i a les habitacions de Pediatria es permeten dos acompanyants i a les de maternitat, un. Els familiars han d’accedir per l'entrada principal del centre i cal que demanin la targeta identificativa amb el número d'habitació al punt d'informació. La targeta s'ha de dur penjada en tot moment i en un lloc visible. A partir de les 21 h es tanca l'accés.

D’altra banda, l’hospital Trueta també ha flexibilitzat les visites a 24 hores en les plantes d’hospitalització, maternitat, pediatria neonatologia i UCI pediàtrica.