Deu entitats empresarials catalanes -entre elles les cambres de comerç de Girona i Lleida, Pimec i Coell- reclamen «ja inversions en el territori» en el manifest «Per un impuls en els pirinencs, diem prou», publicat ahir

«Senyores i senyors de la classe política, els diem alt i clar que estem cansats i cansades que les administracions públiques ens donin llargues, no podem aguantar més», resa el manifest.

L’empresariat afirma que aquest «desafecte» mostrat una vegada i una altra, «tant per les institucions catalanes com per les de l’Estat», provoquen consegüentment un sentiment de «menyspreu entre el teixit empresarial», que alhora se sent «frustrat» després d’haver reivindicat en moltes ocasions que se’ls tingués en compte. Diuen «estar tips de la visió centralista, sovint paisatgista i bucòlica, i sobretot reduccionista i malentesa», que tenen les administracions cap a la nostra terra.

S’han pronunciat després que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) desestimés presentar una candidatura conjunta de Catalunya i Aragó per a acollir la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030.

Les entitats signants lamenten que «la política sigui un fre per al desenvolupament» perquè al seu judici el projecte olímpic beneficiava al conjunt del Pirineu.

Així mateix, asseguren que no poden «dependre de les oportunitats, sinó de l’estratègia de desenvolupament territorial; en definitiva, de la voluntat política», per la qual cosa exigeixen a les administracions que moguin fitxa.

«Ja és hora de pensar en el futur dels Pirineus, des d’infraestructures a tecnologia, passant pel sector agroalimentari i acabant pel compromís social, per citar quatre fonamentals», apunten les deu organitzacions empresarials.