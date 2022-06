La llei trans multurà bars o piscines que prohibeixin entrar LGTBI

El Consell de Ministres va aprovar ahir la llei que reconeix nous drets al col·lectiu LGTBI, la coneguda com a llei trans, perquè permet l’autodeterminació de la identitat gènere i incorpora sancions per prohibir l’entrada a un bar o una piscina, o per no llogar un pis a una persona per la seva orientació sexual o identitat. Com van acordar Podem i el PSOE fa just un any en el si del Govern després de llargues i difícils negociacions, les persones trans podran canviar de sexe en el DNI i en el Registre Civil amb la seva mera voluntat, sense necessitat de dos anys d’hormonació i aval mèdic, com s’exigeix en l’actualitat, i sense mostrar proves documentals que demostrin la situació estable de transsexualitat, com exigia una part del PSOE encapçalada per l’exvicepresidenta Carmen Calvo, en línia amb un sector del feminisme que rebutja la llei perquè considera que «esborra a les dones» i la discriminació que sofreixen pel seu sexe biològic. Malgrat això, el Govern no ha modificat aquesta part de l’avantprojecte, que ara serà remès a les Corts perquè continuï la seva tramitació. «Despatologitzem les identitats trans, l’Estat els reconeix els seus drets sense que mediïn testimonis (...) o informes mèdics que diguin que són malalts», va destacar la ministra d’Igualtat, Irene Montero, a més d’assegurar que la norma converteix a Espanya en una «referència internacional» en els drets LGTBI.

El projecte a penes ha patit canvis, encara que sí s’ha afermat l’equiparació de drets per a les persones estrangeres, en línia amb les demandes del moviment LGTBI. Els immigrants que no puguin realitzar el canvi registral de sexe al seu país d’origen, podran sol·licitar la modificació en els documents que s’expedeixin a Espanya. No obstant això, el Govern no ha fet cas les reclamacions del col·lectiu per a rebaixar l’edat a partir de la qual es pot exercir aquest dret. Serà a partir dels 16 anys, entre els 14 i 16 anys es requerirà autorització paterna i entre els 12 i 14 anys caldrà acudir a la jurisdicció voluntària. Per sota d’aquesta edat només es podrà canviar el nom en el DNI, tal com estava ja recollit en l’avantprojecte. Això sí, s’ha ampliat el termini en el qual els menors intersexuals, aquells que neixen amb una anatomia sexual i reproductiva que conté caràcters dels dos sexes, poden ser operats.

En l’esborrany inicial s’impedia la cirurgia genital als nens petits i ara s’ha ampliat fins als 12 anys amb l’objectiu que tinguin temps de decidir sobre el seu cos. I entre els 12 i els 16 anys les modificacions genitals hauran de comptar amb la seva autorització. Altres canvis fan referència a reforçar els continguts sobre respecte a la diversitat sexual, que a més de ser obligatoris en els currículums i en les oposicions i proves d’accés per a professors, s’incorporen ara a la universitat.

Sancions administratives

A més, es millora el reconeixement del matrimoni entre persones del mateix sexe en tercers països. I entre les principals novetats de la llei destaquen les sancions administratives per a impedir la LGTBIfobia, que cada any va a més, com demostra l’augment del 9% anual dels delictes d’odi des de 2014. Quan la llei vegi la llum, hauran de pagar entre 200 i 2.000 euros els qui insultin o facin pintades contra una persona per la seva orientació sexual o identitat de gènere. Les sancions per no contractar a una persona gai, lesbiana, intersexual, bisexual o trans aniran de 2.001 a 10.000 euros, i entre les infraccions molt greus, amb multes d’entre 10.001 a 150.000 euros, s’inclou denegar-los l’accés a establiments, inclosa l’habitatge.

Teràpies de conversió

A més, la llei impedeix les teràpies de conversió i permet a les persones bisexuals i lesbianes filiar als seus fills sense necessitat d’estar casades. «Durant molts anys, els col·lectius *LGTBI eren l’única mà amiga. Ara les institucions ens comprometem a no deixar-los anar de la mà», va resumir Montero.