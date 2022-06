Els Mossos d’Esquadra han detectat un increment de denúncies on les dones víctimes de delictes sexuals «no recorden res» del que els ha succeït, assegura el comissari i cap dels Mossos a la Regió Policial de Girona, l’inspector Josep Milan.

La policia treballa per determinar quin producte hi pot haver al darrere però no els és gens fàcil. El cap de la Regió destaca que «tot i estar molt ben coordinats amb metges forenses, hospitals i que s’actua ràpidament, no tens el resultat de forma immediata». A banda que hi ha algunes substàncies que amb el pas de les hores són gairebé indetectables.

En aquests darrers casos, els investigadors es troben amb la dificultat de trobar restes de la substància en sang i/o orina de la víctima sovint perquè la denúncia s’ha realitzat hores més tard i la possibilitat de localitzar-ne restes és ínfima. Tot i així, la declaració de la víctima es recull en l’atestat policial i s’investiga d'acord amb el seu testimoni i als fets que li han succeït.

En una entrevista amb Diari de Girona, el comissari va explicar que el cos abordarà aquestes violències sexuals d’una altra forma i precisament, aquesta setmana s’ha presentat el Pla per prevenir les violències sexuals en l’àmbit de l’oci, garantir la seguretat en entorns de risc i reduir les victimitzacions en aquest àmbit.

Ahir es van posar dades sobre la taula referents a la submissió química, uns fets que la policia analitza basant-se en la denúncia i el relat de la víctima. Durant el 2021 i fins el 12 de juny del 2022 Els Mossos han recollit 288 casos relacionats de manera directa amb la submissió química (167) i la vulnerabilitat química (121). La regió policial on haurien ocorregut més fets en aquest àmbit és la Regió Policial de Barcelona.

«A les diligències s’ha de reflectir també l’estat emocional de la víctima, una anàlisi de l’entorn i tot això ens ajudarà» Josep Milan - Comissari i cap dels Mossos a la Regió Policial de Girona

Concretament, segons la policia, en l’entorn de l’oci nocturn s’observa aquesta pràctica delictiva consistent en els abusos sexuals per submissió química i vulnerabilitat química. Aquesta metodologia d’abús consisteix en seleccionar una víctima en evident estat d’indefensió com a conseqüència del consum voluntari d’alcohol i/o drogues (vulnerabilitat química) o seleccionar una víctima i generar-li una situació involuntària de vulnerabilitat arran de l’acció del propi autor (submissió química), segons informa la policia en un comunicat.

Intent de robatori a Salt

A Girona, la submissió química no només s’ha utilitzat en delictes sexuals sinó també per exemple, en un intent de robatori. És el cas de Salt, on el 4 d’abril, un lladre conegut per la policia va anar a un bar i va oferir una beguda a la propietària. La dona la va rebutjar però, finalment, va aconseguir que l’amo del local se la prengués. Immediatament, es va trobar malament i es va marejar. En aquest cas la policia ha pogut determinar el producte de la submissió química: un medicament, el Noctamid (Lormetazepam) que deixa les víctimes gairebé adormides i facilita per tant, el delicte als delinqüents.

Més denúncies a Girona

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra de Girona han treballat en 85 denúncies sobre delictes sexuals entre els mesos de gener i abril. Això representa nou casos més respecte al primer quatrimestre de l’any passat. Un creixement de l’11,8% i que mostra com aquest tipus de delictes segueixen pujant.

El comissari Josep Milan destaca que els abusos són els delictes que van més a l’alça, segurament per ser fets menys violents. En canvi les agressions sexuals són fets que són menys denunciats i contra les quals la policia lluita per intentar que un cop detinguts els agressors «no quedin impunes. Des d’Interior per evitar-ho es treballa en aquest nou Pla que s’estableix sobre cinc eixos estratègics: la prevenció, l’atestat policial, l’atenció i seguiment a les víctimes, la investigació i la formació dels agents implicats. El Pla neix amb una campanya comunicativa que sota el lema «Sense consentiment és violència» vol conscienciar i promoure la prevenció en les violències sexuals que es produeixen en els entorn d’oci. .

En l’àmbit de l’oci, els Mossos d’Esquadra desplegaran un conjunt d’actuacions encaminades a potenciar la prevenció per evitar l’acció delinqüencial i es reforçarà el treball transversal dels diferents actors que poden contribuir a frenar qualsevol tipus de violència sexual. El pla preveu també millorar els atestats perquè arribin al jutjat amb més garanties de condemna i millorar l’atenció a les víctimes.

El cap dels Mossos a Girona destaca que des del moment que es produeix un fet fins que arriba al jutjats és important el treball coordinat. D’entrada, quan té lloc per exemple, una agressió sexual s’està coordinat amb el SEM i aquest, activa el seu protocol d’agressions sexuals. Que com els Mossos aposta per ajudar les víctimes en tot moment i després, en el cas de la policia, «per intentar treure informació per les investigacions i acabar-les», subratlla el policia. En tot procés d’aquest tipus, les dones també són ateses per un lletrat i fins i tot, com va succeir en el cas de la setmana passada a Olot es va activar el suport psicològic cap a les víctimes.

Explica que la millora dels atestats passar per no quedar-se amb la declaració de la dona sinó «intentar buscar al voltant ella: amics, amigues familiars i gent; també reflectir a les diligències l’estat emocional de la víctima -el moment i dies després dels fets- perquè ajudarà alhora de detenir l’autor». Aquesta no és una visió només dels Mossos, sinó que fa pocs dies, van mantenir una reunió sobre aquest tema amb estaments judicials a Girona amb el mateix objectiu i per tal de combatre aquests casos d’agressions i que no acabin impunes.