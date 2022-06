Famílies de l’escola Carrilet de Palafrugell denuncien fuga de docents i en culpen a la direcció

Famílies de l’escola Carrilet de Palafrugell denuncien «mala praxis» per part de la direcció del centre educatiu. En aquest sentit, una representant de les famílies -que prefereix restar en l’anonimat- va lamentar ahir que l’entrada de la nova direcció ara fa dos anys «ha fet que el 80% de la plantilla abandonés» l’equipament. Una xifra que ha posat en alerta a les famílies, a partir d’on va assegurar que la fuga de docents «posa en perill la continuïtat del projecte educatiu i pedagògic, i això repercuteix directament en els nostres fills».

De fet, va denunciar que l’any passat van marxar del centre educatiu una quinzena de docents i aquest curs ho faran més de 18, entre els que han decidit abandonar les instal·lacions per iniciativa pròpia degut al «mal ambient de treball i al malestar amb la direcció» i els que «no han estat confirmats per la direcció». En aquest sentit, va denunciar que l’equip directiu «confirma més mestres que places disponibles per a fer fora els interins que no vol l’escola», una «malifeta» que va manifestar que ha provocat que «entressin altres docents que fins ara no treballaven a l’escola».

A més, també va denunciar que amb l’entrada de la nova direcció les famílies van detectar un «bloqueig de transparència». En aquest sentit, va lamentar que no se’ls comuniquen els canvis que s’estan adoptant. «Som una escola d’alta complexitat i tot i que no podem veure què passa a les aules, sabem que s'està fomentant una tipologia de treball més sistemàtic que no estaria dins la metodologia del nostre centre». Conscient que la pandèmia ha impedit les reunions presencials, va reclamar que «hi ha altres canals per a comunicar-ho».

Davant les acusacions, la directora del centre educatiu, Clàudia Soler, va manifestar que «preferim no fer declaracions». Mentrestant, dilluns a la tarda les famílies van fer arribar el cas al director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Adam Manyé.