Un vídeo on apareix un grup de joves fent destrosses a mobiliari urbà i en vehicles aparcats a Calella de Palafrugell s’ha fet viral a les xarxes socials. Els fets són d’aquest diumenge passat de matinada i estan localitzats al passeig de la Torre de Calella.

Els participants, presumptament amb signes d’anar beguts, se’ls veu circular pel carrer caminant i fent esses. Un d’ells porta un senyal vertical arrencada al carrer i un altre dels sis joves, salta d’un cotxe aparcat a un altre passant-hi pel cim. Tot el grup fa burla dels fets i acaben la seva particular festa de matinada. Fins i tot, en un moment un d’ells crida: «que vingui la policia, tots som nois».

En l’acció, gravada per testimonis, també s’hi veu com arrenquen algun retrovisor del vehicle. Arran dels fets, els Mossos de la Bisbal i la Policia Local van obrir una investigació. Ambdós cossos van rebre trucades per alertar dels fets i hi treballen. Des de la Policia Local de Palafrugell s’ha aconseguit identificar un dels joves i se l’ha multat per l’ordenança de civisme per les destrosses al mobiliari urbà, cosa que li suposarà 500 euros. D’altra banda, també s’han rebut als Mossos dues denúncies pels danys causats.