L’Audiència Nacional va rebutjar els recursos de dos dels condemnats per pertànyer a la cèl·lula terrorista que va perpetrar els atemptats de Catalunya el 2017. Aquests recursos què sol·licitaven la nul·litat d’actuacions en aplicació de la denominada doctrina Atristain que va fixar el Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) en relació amb la validesa de les declaracions dels detinguts en situació d’incomunicació. Els atemptats del 17 d’agost de 2017 van tenir lloc a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, i van ser preparats per Abdelbaki es Satty, conegut com l’imam de Ripoll, on va radicalitzar un grup de joves.

En dues interlocutòries, el tribunal rebutja la nul·litat d’actuacions sol·licitades per Mohammad Houli Chemlal i Driss Oukabir, condemnats a 53 anys i mig de presó i a 46 anys, respectivament, en considerar que no es van vulnerar els seus drets per declarar incomunicats després de la detenció, tal com sol·licitaven les seves defenses.