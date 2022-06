El Ministeri manté el tancament d'un ramal de l'AP-7 a la Jonquera tot i l'oposició del territori

El Ministeri de Transports ha confirmat el tancament d’un ramal de l’AP-7 que connecta la sortida 2 (la Jonquera sud) amb el sector comercial de la Campa malgrat l’oposició de l’Ajuntament de la Jonquera i del grup d’ERC. En una resposta al senador republicà gironí Jordi Martí, que s’havia interessat pel tema, el Ministeri ho justifica per «l’incompliment legal i normatiu» del ramal, així com «per raons tècniques i falta de seguretat viària», mentre que considera que ja hi ha prou alternatives. El consistori i els republicans, tanmateix, s’oposen al tancament perquè creuen que comportarà problemes de trànsit.

En la seva resposta a Martí, el Ministeri recorda que, després de la finalització de la concessió de l’AP-7, el passat 1 de setembre, s’ha modificat l’enllaç al qual pertany el ramal, que és el de la Jonquera Sud (sortida 2), de manera que se n’han modificat les característiques geomètriques i s’han adequat a la normativa vigent. En aquell moment, indica, el Ministeri va mantenir una reunió amb representants de l’Ajuntament de la Jonquera i, entre altres temes, se’ls va comunicar la intenció de suprimir el ramal, notificant-los posteriorment l’inici de l’expedient. De fet, en rebre aquella documentació, el consistori de la Jonquera va decidir presentar-hi al·legacions per evitar-ho.

«Un problema greu»

El consistori va alertar que el tancament comportarà un «problema greu», ja que tots els vehicles -tant lleus com de gran tonatge- que fan ús dels serveis de la zona comercial de la Campa hi hauran d’accedir per la rotonda de Can Quartos, de manera que se n’incrementarà el trànsit. I malgrat que el Ministeri al·lega motius de seguretat, el regidor de Territori i Qualitat Urbana, Rafael Medinilla, va assegurar que des de la construcció d’aquest ramal, l’any 1981, fins a l’actualitat, no hi ha hagut constància de cap problema de seguretat viària ni d’accidents a la zona.

També el grup d’Esquerra es va mostrar en contra la proposta, tot demanant al Ministeri que redacti un estudi integral de la mobilitat de la zona abans de prendre una decisió d’aquestes característiques, ja que creuen que col·lapsarà encara més el trànsit i contribuirà negativament a l’increment de la contaminació ambiental. Per això, demanaven que hi hagués una reunió entre administracions per estudiar alternatives i trobar una solució consensuada.

Després d’una visita in situ, el senador republicà Jordi Martí va traslladar aquestes preguntes per escrit al Ministeri. En la seva pregunta, Martí volia conèixer els motius que havien motivat al tancament de l’accés, i quines eren les circumstàncies «objectives» que havien canviat en la mobilitat i la circulació d’aquest punt podien motivar que un accés amb l’autorització administrativa corresponent hagi de ser suprimit després de 40 anys. Entre altres assumptes, a més d’alertar de la saturació de trànsit i l’increment de la contaminació, lamentava que l’Ajuntament s’hagués assabentat de la resolució a través de la notificació rebuda com a propietari dels terrenys, sense que anteriorment hi hagués un diàleg.

La resposta del Ministeri

En la seva resposta a Martí, els responsables del Ministeri de Transports es mostren oberts a fer les reunions que facin falta, però mantenen la idea de tancar el ramal tot incidint, sobretot, en el fet que incompleix la normativa i per motius tècnics i de seguretat viària.

Segons indiquen en l’escrit, consideren que hi ha com a mínim tres alternatives d’accés, de manera que els vehicles que vulguin accedir a aquesta zona comercial ho poden fer a través d’aquests altres accessos, de manera que la supressió, des del seu punt de vista, «no suposa una alteració substancial» de la mobilitat a la zona.

D’altra banda, indiquen que la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports disposa d’un estudi de mobilitat de la zona que data de 2020, de manera que la situació la tenen estudiada. I pel que fa al potencial increment de contaminació ambiental que apuntaven els republicans, creuen que aquest serà «imperceptible» tenint en compte que els accessos alternatius ja existeixen i s’utilitzen en l’actualitat.