Dos restaurants gironins figuren en les posicions capdavanteres de la llista que la plataforma de ressenyes culinàries Opinionated About Dining (OAD) publica anualment amb els millors d’Europa. La selecció s’extreu de 220.000 ressenyes aportades per 7.000 usuaris, que han escollit el Celler de Can Roca i Ca l’Enric de la Vall de Bianya entre els 100 millors restaurants.

El Celler de Can Roca, amb Joan Roca com a xef, ocupa la posició 26, mentre que Ca l’Enric, amb el xef Jordi Juncà, se situa en el lloc 39. La primera posició és pel restaurant danès Alchemist, que té com a xef a Rasmus Munk, i que ja va ocupar la primera posició del rànquing l’any passat. Fora d’aquests 100 millors establiments també s’hi troba Els Pescadors (Llançà), que és el 119è. El Celler de Can Roca perd cinc posicions respecte al rànquing elaborat el 2021, ja que ocupava el lloc número 21. En canvi, Ca l’Enric guanya una vintena de posicions perquè el 2021 estava a la número 58.