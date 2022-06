De desdoblament a millora i amb més d'una dècada de retard

Amb l’adjudicació de les obres de millora de l’N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva, el setembre de 2019, semblava que finalment tirava endavant una obra que portava més d’una dècada encallada. Ja feia molts anys que les administracions del territori reclamaven al Ministeri que millorés o desdoblés aquest tram de 7,3 quilòmetres de longitud a causa de la seva alta perillositat. En un primer moment, el govern del PSOE en va aprovar el desdoblament, però mai va arribar a executar les obres. L’any 2012, tanmateix, el PP va decidir paralitzar el projecte i aprovar-ne un de nou que suposava un condicionament de la carretera per ampliar-ne la capacitat, tot i que renunciava a desdoblar-la.

Però ni tan sols aquesta decisió va accelerar el procés. No va ser fins l’any 2018, ja sota el govern de Pedro Sánchez (PSOE), que el Consell de Ministres va autoritzar la Direcció General de Carreteres a licitar els treballs, cosa que va fer el de gener de 2019. El projecte es va emmarcar en un Pla del Ministeri per tal de millorar la seguretat de la carretera.

Les obres es van adjudicar a la multinacional OHL per 21,3 milions d’euros el setembre de 2019, data en què el Ministeri també va iniciar el procés d’expropiació. Les obres van començar l’octubre d’aquell mateix any, i es van desenvolupar amb normalitat fins a principis de 2020, quan l’arribada de la pandèmia va obligar a paralitzar-les durant uns mesos. De fet, els treballs no es van reprendre fins el setembre de 2020. Des de llavors, els operaris hi han seguit treballant, tot i que les obres han avançat a un ritme lent. Això sí, l’obra en cap moment s’ha tornat a aturar i els pressupostos de l’Estat hi han destinat 10,3 milions d’euros per a aquest 2022.

Un cop s’acabi la millora d’aquest tram d’N-II, a la Selva només faltarà l’execució de l’enllaç de Vidreres, que ha de permetre dirigir el trànsit que puja de la Nacional des del Maresme cap a l’autopista i la C-35 en direcció a la Costa Brava centre. Tot i que el projecte estava fet i el Ministeri ja li havia reservat pressupost, finalment es va haver de refer el projecte per un requeriment de l’ACA, i de moment encara no hi ha el nou.